La cantaora onubense Argentina participa en el Décimo Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía.

La cantaora María López Tristancho conocida artísticamente por Argentina, es una de las máximas figuras del flamenco actual. Este sábado en el X Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía ofrecerá un recital inolvidable, vertiginoso, profundo, abiertos al gran público, didáctico y con mucha emoción desde el primer minuto.

Una de las voces más consolidadas y de más notable presencia en el panorama flamenco de hoy que recientemente publicó su disco “Mi Idilio con La Habana” donde prevalece lo auténtico por encima del artificio. Su voz, limpia, clara, redonda, de extenso recorrido, no busca —ni lo pretende— el efectismo fácil. No lo necesita,ya que es lo suficientemente poderosa, bien timbrada y flamenca como para no tener que echar mano de adulteraciones ni trucos que intenten engañar al espectador.

Argentina tiene por bandera los fandangos de su tierra, ese riquísimo patrimonio que se manifiesta en hermosas variantes que van de Almonaster a Cabezas Rubias o de Valverde a Calañas o la misma Huelva capital, donde Argentina, con su voz blanca, fue desvelando las claves de unos sones que siempre habrían de acompañarla.