El Ayuntamiento y la Junta crearán una mesa conjunta para avanzar en el nuevo PGOU

El Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía trabajarán de forma conjunta y crearán una mesa de trabajo para agilizar la tramitación y aprobación del nuevo PGOU Así lo ha anunciado la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha informado del escrito remitido por la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María del Carmen Compagni Morales, en el que se da respuesta a la solicitud formal por parte del Ayuntamiento de Chiclana para la constitución de dicha mesa de trabajo.

En este sentido, por parte de la Junta de Andalucía participarán en dicha mesa de trabajo la propia directora gerente de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el jefe de Servicio de Planeamiento Urbanístico, Antonio Santiago Becerra García; el jefe del Departamento de Planeamiento General del Servicio de Planeamiento Urbanístico; Fernando Fernández Monterde; y el asesor técnico del Servicio de Planeamiento Urbanístico, Javier Serrano Pérez. Y en cuanto al Ayuntamiento de Chiclana participarán en dicha mesa la propia delegada municipal de Urbanismo, Ana González; el coordinador del PGOU, Rodolfo Pérez; los jefes de Servicio de la Delegación de Urbanismo, Germán Sicre y Francisco Roncero; así como las técnicos de Planeamiento, Carmen Cano y Magdalena González. “Esta solicitud se hizo, en principio, para abordar las Normas Sustantivas, con el objetivo de dar seguridad jurídica a nuestro municipio. Así, en octubre se produjo la primera reunión y en ella desde la Junta nos manifestaron que instáramos a solicitar formalmente la constitución de dicha mesa de trabajo”, ha explicado la delegada de Urbanismo, quien ha aclarado que “nos dijeron que la pidiésemos, pese a no contar aún con el equipo redactor del Plan”. “Por tanto, es una buena noticia, de cara a seguir trabajando en la elaboración del nuevo Plan General”, ha incidido.

Por otro lado, Ana González ha lamentado las últimas declaraciones vertidas desde el PP de Chiclana en relación al urbanismo y en las que se ha dedicado a atacar al alcalde y al Gobierno municipal. “Es importante situarse en el tema y saber que lo importante es que la ciudad pueda avanzar, sumar e integrar. Con nuestros errores, que han sido muchos y lo asumimos, lo que sí hemos tenido claro es que hemos actuado mirando por Chiclana y nunca contra las familias, ya que no queremos judicializar o pretender ganar en el Juzgado lo que no se consigue en las urnas, tal y como presente hacer el PP”, ha expresado la delegada de Urbanismo, quien ha recordado que “el PP llegó al Gobierno cuatripartito con el discurso de la corrupción socialista, hablando de levantar alfombras y con aquella expresión de ‘Chiclana es como Marbella’. Todo ello, atacando judicialmente al entonces alcalde Manuel Jiménez Barrios y a concejales de Urbanismo con los 1.700 expedientes llevados a Fiscalía, algo sobre lo que nunca se había hecho nada parecido en Chiclana”. “También debemos recordar que solo un mes antes de la moción de censura, el PP llevó al concejal Joaquín Muriano a Fiscalía y le puso una querella criminal con el visto bueno de la señora Hita. Todo ello para que finalmente se archivase y tuviera que pagar el Ayuntamiento más de 60.000 euros en gastos judiciales”, ha indicado la delegada de Urbanismo, quien ha aclarado que “hemos tenido dos planes generales anulados, solo dos y no cuatro como han llegado a decir. El primero del Gobierno del PSOE y el segundo, tanto del Gobierno del PSOE como del Gobierno PP-PVRE. En ambos casos por problemas de forma, cumpliendo lo que la Junta de Andalucía nos decía y con todos los informes favorables, como no podía ser de otro modo, antes de ser firmado por el consejero”.

"Lo importante, que Chiclana avance"

No obstante, González ha incidido que “lo relevante es sumar y que Chiclana avance, cuestión en la que tiene que trabajar Gobierno y oposición, en vez de enfrascarnos en críticas y ataques como los realizado por el PP ayer. Así, hemos tenido la buena noticia de la aceptación del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo respecto a la nulidad o no del PGOU, en la que el PP se ha callado y parece como si no se alegrara, poniendo de manifiesto aquello de ‘cuanto peor, mejor’”. “Y lo mismo sucedió cuando anunciamos de la figura del coordinador del Plan General, momento en el que se dedicó a ofender al arquitecto elegido por la Asociación de Empresarios y el Gobierno municipal, con el consenso de todos los grupos políticos, precisamente porque era muy buen profesional y lo podía hacer bien”, ha añadido la responsable del área, quien ha criticado que “ahora habla de consenso y pacto por el urbanismo, tras dinamitar todo lo consensuado con empresarios y el resto de la oposición”.

“A pesar de todo lo que nos hemos encontrado con respecto al PP de la señora Hita, nosotros vamos a continuar trabajando en positivo y ellos que continúen con esa línea ascendente de autodestrucción y de caos. De ahí, que, mientras ellos se dedican a insultar, nosotros hemos cerrado con sus compañeros de la Junta de Andalucía la creación de una mesa de trabajo para la agilizar la tramitación y aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el instrumento más importante para la ciudad”, ha concluido.