El Ayuntamiento de Cádiz presenta un nuevo paquete de medidas para afrontar la crisis de la Covid-19 en la ciudad

El alcalde de Cádiz, José María González, ha presentado este jueves un nuevo paquete de medidas económicas del Ayuntamiento de Cádiz para hacer frente a la crisis derivada de la Covid-19 en la ciudad. Así, ha anunciado la exención temporal en los seis primeros meses de 2021 de la tasa que tienen que pagar los hosteleros de ocupación de la vía pública (terrazas), y la bonificación tanto de la tasa de licencia por nueva apertura como la del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Esto se une a la ya anunciada congelación de impuestos municipales durante el año que viene y, además, el Consistorio gaditano sacará una línea de subvenciones a la que podrán acogerse los establecimientos que no tengan terraza, a fin de que no exista un agravio comparativo respecto a los que sí disponen de ella. González ha comparecido en rueda de prensa junto con el concejal de Hacienda, José Ramón Páez, y la concejala de Comercio y Turismo, Monte Mures. Los tres han detallado el nuevo paquete de medidas, que busca “por un lado por mitigar la situación tan complicada que está viviendo el sector hostelero y comercial de la ciudad, y por otro por allanar el camino para quienes quieran emprender en la ciudad y montar su negocio”, según ha declarado el alcalde, quien recalca que “el Ayuntamiento de Cádiz quiere transmitir un mensaje claro: que aunque seamos la administración que menos fondos tiene para afrontar esto, asumimos nuestra responsabilidad con la máxima sensibilidad. Damos la cara y ofrecemos, dentro de nuestras competencias y posibilidades, un balón de oxígeno para nuestros comerciantes y hosteleros y, en general, para la gente de la ciudad que más está sufriendo esta crisis”.

El concejal de Hacienda ha detallado el Ayuntamiento de Cádiz va a “estirar al máximo” el marco legal que tiene, y que va a introducir rebajas y medidas sobre todos los impuestos que puede modificar, tal y como le marca la Ley de Haciendas Locales. “Nos hubiera gustado llegar a más, pero el marco legal no nos lo permite”, ha indicado. Páez ha explicado que no se cobrará la tasa de ocupación de vía pública (terrazas) en los seis primeros meses de 2021, que se va a bonificar en un 95% el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) –el máximo permitido- para establecimientos de hostelería y comercios, y que en paralelo se van a bonificar también hasta un 90% en algunos casos las licencias de nueva apertura en la ciudad en 2021, una bonificación que se aplicará en función de la superficie del local en cuestión. “Este esfuerzo del Ayuntamiento de Cádiz lo notaremos en las arcas municipales porque la recaudación va a ser mucho menor. Eso lo sabemos, pero somos conscientes al mismo tiempo de la situación que hay en la calle y creemos que ahora más que nunca hay que estar apoyando a quienes hacen un esfuerzo por subir la baraja todos los días, por mantener puestos de trabajo, y por generar vida en la ciudad. Por eso damos este paso al frente”, ha señalado Páez, quien añade que la exención del pago de la tasa de ocupación de vía pública abarcará los seis primeros meses de 2021, o en otras palabras, hasta el inicio del verano que es la temporada alta para el sector hostelero y comercial en la ciudad.

Por su parte, la concejala de Comercio y Turismo, Monte Mures, ha señalado que “estamos sufriendo especialmente esta crisis derivada de la pandemia del coronavirus porque esta situación ha congelado el turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos. Porque, precisamente por eso, uno de los fuertes de Cádiz es su tejido hostelero y su tejido comercial, que son los sectores a los que más han afectado las medidas para luchar contra la propagación del virus”. Mures ha especificado que la situación del comercio se ha visto agravada por los cambios en los hábitos del consumo “donde las compras online se han disparado y los precios de los alquileres, que no han bajado al nivel de cómo han bajado los ingresos de los establecimientos”. Es por esto que, “como Ayuntamiento vamos intentar fortalecer el centro comercial al tiempo que pedimos a la Junta de Andalucía que regule el precio de los alquileres”. En esta línea Mures ha apuntado que “tenemos claro que en esta situación extraordinaria hay que tomar medidas extraordinarias, y en ello estamos. Siendo flexibles, ágiles y adaptando el funcionamiento del Ayuntamiento de Cádiz y nuestras políticas también al momento que vivimos”. La concejala ha destacado la interlocución “directa y constante que hemos mantenido con el sector hostelero y comercial de la ciudad, una interlocución que se va a seguir dando a través de órganos como la Mesa del Turismo y Comercio”, que se reúne en la tarde de hoy.

El alcalde de Cádiz ha recordado que mientras se ponen a disposición estas inversiones y ayudas a los sectores más afectados para afrontar la crisis, Cádiz “continúa siendo la segunda capital del país que más invierte en Asuntos Sociales, una inversión que se ha incrementado notablemente durante la pandemia, siendo referencia en cómo se abordan muchos aspectos”. “Y todo ello pese a la delicada tesitura económica en la que nos dejaron este Ayuntamiento hace cinco años, que aún se sufre; pese a que la administración local es la peor financiada de todas; y pese a que la Junta de Andalucía y el Gobierno no nos han aumentado ni un solo euro el dinero que nos dan para afrontar servicios municipales, que ahora cuestan bastante más”, ha añadido, incidiendo en que “quienes más capacidad, más dinero y más responsabilidad tienen para hacer frente a estas circunstancias son el Gobierno y la Junta de Andalucía, que para eso van a coger más de 140.000 millones de euros de la Unión Europea”. Por eso, ha reclamado al Gobierno y a la Junta de Andalucía “que dejen de echar balones fuera y asuman sus responsabilidades”, y ha reclamado a PP, PSOE y Ciudadanos que “arrimen el hombro” e intenten hacer llegar las “reivindicaciones de la ciudad y de los sectores hosteleros y comercial a sus compañeros de partido que gobiernan en la Junta y en el Gobierno, para que se hagan eco y pongan en marcha medidas concretas”. En este punto, considera que es “esencial” que el Gobierno andaluz “garantice el ocio, la actividad cultural y la hostelería en los espacios seguros. De ayudas no se puede sobrevivir. Es necesario que se amplíe el horario en los espacios seguros tal y como hemos hecho con la actividad de ocio y cultural poniendo en el centro la salud. Y que por supuesto refuercen los servicios públicos. La sanidad pública, la educación pública y aquellos que se prestan y son esenciales para que no volvamos a sufrir tanto una situación como la que estamos viviendo. Si hubiera más rastreadores, menos alumnado por aula, más personal sanitario y mejores servicios públicos, no nos hubiera hecho tanto daño la respuesta al virus, que se ha limitado en diversas ocasiones a restringir derechos y libertades. Eso lo puedo entender una vez, pero hace meses que se sabe que esta segunda ola puede llegar y no se ha mejorado la capacidad de respuesta de los servicios públicos a estas circunstancias”, ha señalado.

Por último, ha remarcado que “a pesar de las dificultades”, el Ayuntamiento de Cádiz está “dando la cara” con medidas “para dar oxígeno a las vecinas y vecinos de la ciudad, para reactivar la economía, para ayudar en el camino de la recuperación que nos toca emprender”. “Aquí estamos: con valentía, con flexibilidad, con fondos, con medidas concretas para todos y todas y con agilidad para, dentro del mundo burocrático en el que están todas las administraciones públicas, llegar a nuestros comercios, a nuestros bares y restaurantes, a la gente que peor lo está pasando, para que en un momento tan complicado como este, puedan ver algo de luz”, ha apostillado.