Ana Fernández asegura que la Junta no ha repartido aún material informático a los centros escolares de la ciudad

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, asegura que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no ha repartido aún los más de 600 portátiles anunciados para entregar en los centros educativos de la ciudad, tal y como han publicado varios medios de comunicación. “No podemos cuanto menos que contestar con un grado de asombro importante a esta noticia reiterando que a los centros escolares de Primaria de la capital gaditana no ha llegado por el momento ningún material informático. Y podemos reiterarlo porque tras leer esta información hemos consultado a los centros que nos siguen demandado el material informático que estamos repartiendo desde la Delegación de Enseñanza del Ayuntamiento gaditano y nos aseguran que no han recibido nada por parte de la Junta de Andalucía”, ha explicado la edil.

“No discutimos ni negamos que la Junta vaya a hacer este reparto, pero la realidad es que a día de hoy los centros escolares siguen sin tener ese material informático y, por tanto, sigue existiendo brecha digital porque hay alumnos y alumnas que no pueden seguir las clases en igualdad de condiciones, y es el Ayuntamiento de Cádiz el que está apostando por resolver esa desigualdad”, ha añadido Fernández a sus palabras anteriores. Por último, la concejala pide al Gobierno andaluz que entregue “cuanto antes” dicho material, “porque los niños y las niñas necesitan seguir sus clases en igualdad de condiciones”. Y reclama a la Junta “responsabilidad y coherencia con las informaciones que está haciendo públicas”. “Este Ayuntamiento no es partidista con la educación, lo que hace es defender la educación pública como ha venido haciendo desde que entramos en la Casa Consistorial”, ha finalizado.