"No veo ético que, en la situación en la que estamos, el dinero de todos los gaditanos se destine a los grupos políticos"

Domingo Villero, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Cádiz, cree que la Corporación debe donar las asignaciones a grupos municipales a las personas en situación de vulnerabilidad

Para la gente y no para los grupos políticos. El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cádiz, Domingo Villero, cree que el dinero que mensualmente reciben los grupos políticos municipales para su labor política debe ir hacia las personas que peor lo están pasando en torno a la crisis económica y social derivada del coronavirus. En una entrevista en Onda Cero, Villero aseguraba que es la mejor opción: "no es ético" que los grupos políticos reciban este dinero en la situación en la que nos encontramos.

Al comienzo de la vigencia del estado de alarma, Domingo Villero remitió un escrito al alcalde de Cádiz donde se solicitaban tres medidas entre las que se encuentra también que los sueldos públicos de los concejales portavoces se reduzca al 50% de lo que actualmente perciben. Sobre ello, asegura Villero que ha recibido "la callada por respuesta" por parte del gobierno local. "Es lo que realmente hace falta", asegura el concejal no adscrito que cree que "hay que predicar con el ejemplo": por ello ha donando el cien por cien de sus retribuciones por asistencia a los plenos a estas causas sociales.