El Programa Focus realiza en Torrecárdenas 15.000 pruebas de hepatitis C

Se cumplen dos años desde que los servicios de Digestivo, Microbiología y Urgencias del Hospital Universitario Torrecárdenas pusieron en marcha un Plan de Cribado de hepatitis C en el servicio de Urgencias. La mayor parte de los pacientes diagnosticados ya han sido tratados y curados de la infección.

Según los datos obtenidos en este tiempo, la prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis C en la población que acude al servicio de urgencias es del 0,4%, el doble que la estimada para la población general. Por lo tanto, el cribado de la hepatitis C en los servicios de urgencias es una estrategia “eficaz para aumentar la tasa de diagnóstico de la infección por el virus de la hepatitis C en el camino de su eliminación.

España puede ser uno de los primeros países en alcanzar el objetivo de la OMS, que busca la eliminación de las hepatitis C para el año 2030. Para ello se requiere, aumentar las estrategias de cribado, ya que la hepatitis C es una enfermedad asintomática y la mayor parte de los pacientes infectados desconocen su estado de infección. Estrategias de cribado como la que hemos puesto en marcha en nuestro centro, sin duda son necesarias para conseguir el objetivo de eliminar la hepatitis C en nuestro país.

El proyecto FOCUS está liderado por la doctora Marta Casado, hepatóloga, jefa de estudios del hospital y presidenta de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, y coordinado por la doctora Anny Camelo, microbióloga del hospital referente.