El Equipo de Respuesta Psicosocial de Cruz Roja Almería acude al accidente de Adamuz

El Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias Psicosocial de Cruz Roja en Almería ha sido activado para prestar atención y acompañamiento a las personas afectadas por el accidente ferroviario ocurrido en el municipio cordobés de Adamuz. En la mañana de hoy, un equipo formado por cinco psicólogos se ha desplazado al Centro Cívico de Córdoba, donde se concentra la atención a familiares y víctimas.

La intervención del equipo almeriense tiene como objetivo ofrecer apoyo emocional y atención psicosocial especializada, así como reforzar y relevar a los equipos de Cruz Roja que se encontraban trabajando en el lugar del suceso desde las primeras horas de la emergencia.

Entre los profesionales desplazados se encuentra Francisco Vicente, psicólogo y coordinador provincial de Cruz Roja en Almería, quien forma parte del dispositivo activado desde anoche. El trabajo se centra en la contención emocional, el acompañamiento a las familias y la atención a las necesidades psicológicas derivadas de un suceso de alto impacto emocional.

Cruz Roja continúa coordinando sus recursos humanos y técnicos para garantizar una respuesta integral a la emergencia, manteniendo su compromiso de atención a las personas más vulnerables en situaciones de crisis.