Detenidos dos gestores de la agencia de viajes de Almería acusada de estafar más de 150.000 euros

La Policía Nacional en Almería ha detenido a los dos responsables de la agencia Viajes Alborán, un hombre y una mujer, gestores de la misma, por los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, tras cesar su actividad en noviembre del año pasado y dejar pendientes numerosos viajes y reservas ya abonadas por decenas de clientes.

La operación se inició en noviembre de 2024 tras la recepción de múltiples denuncias ciudadanas en la Comisaría de Almería. Las víctimas, "en su mayoría extranjeras y de bajo poder adquisitivo, manifestaron haber contratado y pagado viajes a través de la agencia Viajes Alborán, cuyas reservas nunca llegaron a materializarse". En esta línea, los afectados descubrieron el fraude al encontrar cerrada la oficina, con un cartel de cierre temporal y un correo electrónico del que no obtenían respuesta. En algunos casos, el engaño se desveló en el último momento, cuando las víctimas intentaban embarcar en sus vuelos y descubrían que las reservas no existían, lo que les dejó sin posibilidad de viajar para visitar a sus familiares en sus países de origen.

La investigación, que se extendió durante varios meses, permitió recopilar las denuncias y documentación de las víctimas, así como determinar el modo de actuación de los detenidos. La falta de información de los clientes, que no sabían si la agencia había confirmado sus reservas, ralentizó un proceso en el que, en ocasiones, "hubo que esperar hasta la misma fecha del viaje para comprobar si el delito se había consumado". Mientras tanto, los pagos, en muchos casos realizados en efectivo, dificultaron la verificación de las reservas. Desde la Policía Nacional señalan que la relación de confianza que los clientes mantenían con los responsables de la agencia "fue un factor clave para consumar las estafas".

Por otra parte, el servicio de inspección de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, tras comprobar el cierre de la agencia, elaboró un informe que podría derivar en la apertura de un expediente sancionador y la declaración de su "inactividad".

Ambos responsables han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, en funciones de guardia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que el hombre ha quedado en libertad provisional. La investigación sigue abierta y la Policía Nacional solicita a los posibles afectados que se presenten en comisaría para interponer, en su caso, la correspondiente denuncia.