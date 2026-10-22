Detenido en Adra con cerca de 8.000 litros de gasolina para petaqueo en la cochera de su vivienda

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Adra tras localizar cerca de 8.000 litros de gasolina almacenados en la cochera de una vivienda, presuntamente destinados al petaqueo, el suministro de combustible a embarcaciones vinculadas a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

La actuación se desarrolló el pasado sábado 17 de octubre. Según el Instituto Armado, el almacenamiento de esta cantidad de gasolina suponía un grave riesgo de incendio y explosión tanto para el detenido como para los vecinos del inmueble, debido a la elevada inflamabilidad del combustible y a la posible acumulación de vapores.

La intervención se enmarca en los dispositivos de la Guardia Civil contra el petaqueo en Almería. En lo que va de año, los agentes han intervenido 141.120 litros de combustible, 32 embarcaciones y 20 vehículos, además de detener o investigar a 55 personas relacionadas con esta actividad.

Las operaciones incluyen la vigilancia del litoral, la localización de puntos de almacenamiento y abastecimiento y el control de transportes y movimientos sospechosos. El objetivo es impedir que el combustible llegue a las embarcaciones utilizadas por las redes del narcotráfico y prevenir los riesgos que su almacenamiento supone para la población y el medio ambiente.

La Guardia Civil recuerda que se pueden comunicar posibles actividades sospechosas relacionadas con el almacenamiento de combustible o el movimiento de embarcaciones a través del teléfono 062, su página web o la aplicación AlertCops.