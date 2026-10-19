Desmantelada en Matagorda una plantación con 3.300 plantas de marihuana de dos metros de altura

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana en un invernadero de Matagorda, en El Ejido, donde ha intervenido 3.300 plantas de unos dos metros de altura y un peso bruto total de 2.016 kilos. La operación se ha saldado con la detención de tres hombres como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Los arrestados son un español de 48 años y dos ciudadanos marroquíes de 18 y 55 años, todos residentes en Matagorda. Según la investigación, el primero era el propietario de la parcela, mientras que los otros dos participaban en las tareas de cultivo y mantenimiento de las plantas.

La investigación, desarrollada por la UDYCO de Almería, comenzó después de que los agentes detectaran indicios de que el invernadero se utilizaba para cultivar marihuana. Las pesquisas se prolongaron entre agosto y octubre y permitieron obtener autorización judicial para registrar la finca y la vivienda de uno de los investigados. Los registros se realizaron el pasado 8 de octubre.

Durante la inspección, los agentes también detectaron una conexión ilegal a la red eléctrica. Además, sobre el propietario de la finca pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación por otro procedimiento relacionado con un delito contra la salud pública.

El operativo contó con la participación de agentes de la Policía Nacional y la colaboración de la Policía Local de El Ejido. Los tres detenidos, que cuentan con antecedentes policiales, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres de El Ejido el 9 de octubre.