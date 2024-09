Ángel Martín regresa a Almería con 'Punto para los locos'

Ángel Martín regresa a Almería dos años después con el espectáculo de humor ‘Punto para los locos’, donde intenta que el público asistente se dé cuenta de que la única diferencia no es si se sufre de una locura o no, sino el volumen dentro de la cabeza de la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia… una mirada a esas situaciones desde el prisma del humor y que quiere servir de ayuda para que cuando esas voces resuenen con fuerza, existan las herramientas para burlarse de ellas. Este espectáculo no solo es un monólogo de autoayuda, es una ayuda y una reivindicación de la importancia de la salud mental.

El espectáculo se ofrecerá el 15 de diciembre, a las 18 horas, en el Auditorio Maestro Padilla, se enmarca en la programación del Área de Cultura, con producción de Kuver, y las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Apolo y en la web www.almeriaculturaentradas.es

El escritor y cómico catalán habla en esta función desde la experiencia propia. Sufrió un brote psicótico en 2017 y, con esa experiencia como lección, ha escrito los libros ‘Por si las voces vuelven’ y ‘Detrás del ruido’, que acaba de estrenar este mismo año. El espectáculo ‘Punto para los locos’ es otra herramienta más para este autor que trata de lanzar su mensaje sin olvidarse nunca de la importancia del humor y de reírse de uno mismo.

Ángel Martín saltó a la fama al ser presentador del programa de humor ‘Sé lo que hicisteis…’, lo que también le valió para ganar numerosos galardones, donde destacan el TP de Oro y el Premio de la Academia de Televisión Española. También ha trabajado en ‘Noche sin tregua’, ‘En el aire’ y ‘Wifileaks’, entre muchos otros. En los últimos años, ha centrado su actividad en las redes sociales y ha conseguido gran repercusión con sus rápidos repasos matutinos de la actualidad diaria.