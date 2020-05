Molo: “La Federación se ha inventado una resolución a la carta”

El técnico almeriense del Lleida Esportiu considera que es una injusticia considerar el mérito deportivo en los equipos de arriba y no los de la parte baja, lo que, a su juicio, provoca que se devalúe la categoría y se abra paso a una Segunda B inasumible para los clubes

La resolución de la Real Federación Española de Fútbol en torno a las competiciones no profesionales continúa recibiendo críticas por el gran número de equipos que se han visto perjudicados. Uno de estos clubes es el Lleida Esportiu, que se encontraba en la quinta posición del grupo III de Segunda B a solo tres puntos del play-off y a cuatro del liderato, lo que ha provocado reacciones en la entidad cuya plantilla dirige el almeriense Molo, que estaba realizando un papel sensacional en su estreno en los banquillos.

Precisamente, Manuel Jesús Casa García, ‘Molo’, ha atendido a Onda Cero Almería y ha expresado su desacuerdo con el organismo presidido por Luis Rubiales. “Evidente no estamos conformes; creemos que es una decisión injusta”, ha declarado el técnico del Lleida. El almeriense considera que la RFEF ha ido en contra de su propio reglamento, ya que contiene redactado, tal y como ha reflejado, “que no se pueden cambiar las normas del juego”. Por lo tanto, este factor lleva al técnico ha creer que “a falta de 30 puntos no puede haber ni equipos campeones ni, por supuesto, equipos descendidos”.

Reflejado por parte de Molo que la decisión es injusta, el entrenador del Lleida Esportiu añade que es “incoherente”. En este sentido, ha expuesto: "La Federación se ha inventado una resolución ‘a la carta’, en la que intenta recompensar al mayor número de equipos posibles porque le interesa y dentro de la injusticia que es el coger el mérito deportivo en la jornada 28 como estábamos”.

Además, la situación de incrementar el número de conjuntos en la categoría de bronce por haber ascenso y no descensos lleva a Manuel Jesús Casa García, con sobrada experiencia en el fútbol al haber defendido las camisetas de UD Almería, Lleida y CD El Ejido, entre otros, antes de iniciar su aventura como entrenador, a mostrarse preocupado por el futuro de la Segunda B: “Esto provoca una devaluación de la categoría para el año que viene, con 100 equipos cuando todos saben que eso es inasumible”.

Así pues, Molo ha dejado claro: “Me preocupa mucho el hecho de lo que está por venir, independientemente de lo que podríamos haber conseguido este año. No hay fechas para la vuelta, imagino que en octubre o noviembre la situación será parecida porque no habrá vacuna todavía y ya no solamente eso, sino que el mensaje que se le está dando a los posibles patrocinadores del futuro de esta Segunda B es un mensaje muy negativo”.

El almeriense, que utilizó su cuenta de Twitter para agradecer a sus futbolistas el esfuerzo durante la temporada, ha concluido su conversación con Onda Cero Almería subrayando: “No queda otra que seguir para delante, reinventarse y esperar acontecimientos, esperar nuevas noticias y a poder empezar a planificar cuando nos dejen”.