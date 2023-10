Deporte y espectáculo en el Teatro Cervantes

Uno de los éxitos musicales del momento nos esta recordando a diario que ''en el paraíso no hay forma de saber, si fuera esta lloviendo y no importa". Lo que no sabia Mikel Izal, cuando la compuso, es que estaba describiendo lo vivido anoche en el Teatro Cervantes. La XXVI Fiesta del Deporte de Onda Cero Radio Almería, volvió a ser ayer un edén donde el deporte, la música, la emoción, el humor y el espectáculo se dieron cita para vivir una noche inolvidable. Con el habitual sello innovador, alejándose de los formatos convencionales, el acto de Onda Cero volvió a mostrar su originalidad en un evento que llenó el patio de butacas del espacio escénico con más sabor de la capital.

Once galardonados subieron al escenario comenzando por el equipo Towanda Balonmano Veteranas Femenino, como pioneras de un legado por las pistas de España y Europa durante muchos años. En esta edición se incorporó un nuevo deporte, la hípica, a través de la modalidad de Doma. Un joven veratense, Carla Ber, recientemente proclamada Campeona de Andalucía juvenil, se hizo con el galardón que recuerda la figura de Rafael Florido como futuro del deporte de base. Y quién fue promesa, ahora es ya realidad. Cristina Teruel se llevó para casa un premio que reconoce su realidad como figura del bádminton en España al proclamarse campeona nacional absoluta aún con sólo 16 años.

El inventario deportivo continuó, traspasando nuestras fronteras. El entrenador almeriense, Sergio Mullor, actual seleccionador nacional de Hungría de Fútbol Sala, recibió el calor del público para dar paso a continuación al equipo juvenil de la UD Almería que logró el subcampeonato de la Copa del Rey juvenil. Y en una provincia como la de Almería donde la pista de balonmano va en nuestro ADN, el ascenso a División de Honor Oro de BM Roquetas-Costa de Almería no podía pasar desapercibido.

El fútbol no suele ser el eje sobre el que gira históricamente la Fiesta del Deporte de Onda Cero, pero en esta edición el guardameta del Almería B, Bruno Iribarne, reflejó el nuevo espíritu del club a la hora de recuperar el talento emigrado con anterioridad. Y en situación parecida estaban los dos siguientes galardonados. Juan Carlos Castillo, atleta campeón de España sub20 de 200 metros lisos, y el ciclista de Vélez Rubio, David Campos, doble campeón de Europa de BTT Short Track.

La gala enfilaba los momentos culminantes. Una mirada a las leyendas de nuestro deporte con miradas extendidas a todo el panorama nacional. En los años 80 hizo vibrar a toda una generación con sus regates y sus diabluras sobre un terreno de juego. Con la camiseta blanquiazul de la Real Sociedad y la roja de la selección española, Roberto López Ufarte se convirtió en mito, y su figura compareció en el Cervantes para recibir el cariño de la tierra de sus padres y que ahora le ha acogido como hijo a todos los efectos.

Y las veteranas tablas del Teatro si hicieron radio con mayúsculas. Con la figura del siempre recordado 'Paco Cruz', el galardón que anualmente lleva su nombre se hizo leyenda al homenajear a quien ha sido maestro de todo una legión de profesionales. Su voz la han llevado incrustadas en el alma varias generaciones de españoles que se acercaban a la radio cada tarde de fin de semana. Hizo de la publicidad, un requiebro que sólo está al alcance de quien es capaz de hacer de la radio un medio reversible. Hace sólo unas semanas, dejaba su presencia para convertirse en inmortal, pero el alma y el legado de Pepe Domingo Castaño, llegó hasta Almería a través de su compañero de Tiempo de Juego en la Cadena Cope, Jorge Armenteros.

Pero la Fiesta del Deporte de Onda Cero-Radio Almería no sería tal sin música, humor y espectáculo y, para ello, la batuta de Mar Ramos y Juan Antonio Manzano fue fundamental. El Coro Gospel de Clasijazz, la cantante y pianista Laura Diepstraten, y el dúo 'La maldición del jabegote', dieron pie a la actuación final del monologuista Pepe Céspedes.

Como cada año, el acto organizado por la emisora decana de Almería contó con la presencia de autoridades, deportistas y almerienses que no quisieron perderse una cita 'imperdible' en la agenda deportiva de la provincia de Almería.