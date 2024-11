Surbús estudia convocar huelga total en diciembre en el transporte público de la capital almeriense

La segunda jornada de huelga del transporte colectivo urbano de viajeros en la capital ha vuelto a tener un seguimiento del 100% por parte de la plantilla de trabajadores y trabajadoras de Surbús en Almería, en la que los servicios mínimos se han desarrollado con total normalidad, según ha indicado en una nota el sindicato CSIF Almería.

En esta ocasión, el Comité de Empresa ha convocado una concentración durante los paros que se han producido hoy desde las 7.30 a las 10.00 horas. En ella, el presidente del órgano laboral y delegado de CSIF Almería, Francisco Calatrava, ha informado que, de no obtener respuesta por parte del Ayuntamiento ante sus demandas de mejora en el servicio, estudiarán en la próxima Asamblea la puesta en marcha de un calendario de nuevas movilizaciones en diciembre que, esta vez, incluya paros totales del transporte urbano capitalino.

Calatrava ha vuelto a poner de manifiesto el descontento de los trabajadores y trabajadoras de Surbús que no están viendo ninguna voluntad por parte del consistorio para solucionar una problemática que “está más que contrastada y demostrada con datos objetivos. No entendemos la negativa a llegar a un acuerdo a corto plazo, que suponga el refuerzo de expediciones, coches y también de conductores y conductoras en determinadas líneas, que sabemos que cuentan con ratios elevadísimas, teniendo en cuenta el aumento de pasajeros que ha experimentado Almería”, ha explicado.

De esta manera, aseguran que se han vuelto a poner encima de la mesa las cifras del número de usuarios que se han visto incrementadas en un 47 por ciento en los últimos años y la necesidad de reforzar las líneas universitarias, es decir, la 4, 11, 12, 18 y 19, y también a la 20 o la línea 5 que realiza su recorrido a los dos centros comerciales de la ciudad.

Por eso, el presidente del Comité de Empresa solicita la implementación de manera urgente de expediciones, autobuses y de un 10 por ciento de la plantilla para poder prestar un servicio público de calidad y con garantías. “Volvemos a insistir en la necesidad de velar por las condiciones laborales de la plantilla porque no es de recibo que continuemos trabajando con este estado de estrés y ansiedad al no poder realizar adecuadamente y con la solvencia los trayectos. Esto está teniendo consecuencias directas en la ciudadanía, porque nos vemos obligados a dejar usuarios en las paradas y ya no sólo lo decimos nosotros, recientemente también denunció esta misma situación el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería.