Los padres de los niños TEA del colegio de Aguadulce piden que las profesoras, investigadas por posible maltrato, no sigan en el centro

La Delegación de Empleo está dispuesta a adoptar "medidas complementarias" en el CEIP de Roquetas de Mar (Almería) donde una docente y una monitora son investigadas por presuntas vejaciones a varios niños de un Aula TEA. Se ha comprometido tras mantener una reunión con los padres de los cinco menores denunciantes. Por su parte, los padres han insistido en que no "vuelvan a tener contacto directo" con sus hijos. De hecho, las familias han trasladado al delegado la decisión de que sus hijos no acudan al colegio hasta que no se resuelva esta situación.

Tras la toma de declaraciones, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Roquetas mantiene abiertas las diligencias de investigación por presuntos delitos de malos tratos psicológicos y vejaciones.