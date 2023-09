Mojácar promociona la leyenda de 'su vecino' Walt Disney

La tradición cuenta que el pionero de la animación era hijo ilegítimo de una lavanderay un joven médico de la localidad. La historia no es nueva pero sí el impulso que han decidido dar el ayuntamiento de la localidad junto a la asociación Walt Was Here. Se han liado la manta a la cabeza y preparan diferentes iniciativas para reforzar y poner en valor esta 'especial vinculación'.

La primera de ellas ha sido la realización de un mural de Walt Disney sobre la fachada del colegio público Bartolomé Flores que incluye un QR, en cuatro idiomas, donde se informa sobre el periplo del ilustre personaje y su madre para emigrar a los Estados Unidos.

De igual modo, está prevista una ruta de siluetas Disney por el pueblo o poner su nombre a una plaza del municipio.