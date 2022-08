El buque 'Furor' de la Armada abre sus puertas a los almerienses este fin de semana

El horario para las visitas el sábado será entre las 11,00 y las 12,30 horas y entre las 17,00 y las 19,30 horas, mientras que el domingo será entre las 10,00 y las 12,30 horas. Debido a la capacidad del buque, se han establecido turnos y franjas horarias de visita de 30 minutos.

Para las visitas, las personas interesadas deberán reservar plaza, previamente, cumplimentando un formulario de inscripción en el siguiente enlace. Solo las personas que se inscriban podrán acceder al buque, por lo que se aconseja que quienes no realicen la reserva de plaza no acudan al Puerto, ya que no podrán visitar el buque.

Para el desplazamiento hasta el buque, el Ayuntamiento de Almería ha dispuesto un autobús-lanzadera gratuito, que partirá 10 minutos antes del comienzo de cada visita desde el punto de encuentro, ubicado en la explanada anexa al Tinglado del Muelle de Ribera, al que se accede por la puerta 1 situada frente al edificio de la Autoridad Portuaria, en inicio del Muelle de Levante.