Videojuegos y Tendencias Geek

Distrito 42 | 06/03/2021 | Imagina pasarte Elden Ring con un plátano

Elden Ring, el esperadísimo juego de From Software (Dark Souls) con la colaboración del inestimbale George R.R. Martin (Game of Thrones) ha asomado la patita en forma de filtración. Un pequeño teaser de pocos segundos a baja resolución es todo lo que hemos visto de este juego desde su anuncio en 2019, pero es suficiente como para poder entrever lo que se puede esperar del título. Sony, por otra parte, nos ha sorprendido con sus nuevas patentes. ¡Imagina jugar a Elden Ring con un plátano! Además de esto, hablamos de la New Game Plus Expo, de los nominados a los BAFTA Game Awards y contamos con la colaboración de Alberto Rebolledo, de Indalos y Mazmorras, que nos ha deleitado con algunas anécdotas del mundo de los juegos de mesa y un par de recomendaciones. Y más cosas, por supuesto.