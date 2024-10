Keith Azopardi, líder del GSD en Gibraltar. "Nunca vale lo que diga Londres, lo que importa es lo que diga el pueblo de Gibraltar"

Keith Azopardi atiende, en exclusiva, a los micrófonos de Onda Cero. El próximo día 10 de noviembre entran en vigor los nuevos controles en el espacio Schengen. Gibraltar aún no ha resuelto la situación generada por el Brexit y la incertidumbre crece. El hombre que fue ministro con Peter Caruana y que hace un año se quedó muy cerca de acabar con el gobierno de Picardo, entiende que Londres no puede decidir el futuro de los llanitos. Asimismo, al igual que ocurre con la oposición en España, lamenta que el Ejecutivo de Convent Place número 6 no comparta mucha de la información que maneja en relación al estado de las negociaciones. Azopardi, al igual que la sociedad de uno y otro lado de la verja, comparte la preocupación por un tema que sigue sin solución pese a que han transcurrido ocho años desde el referéndum por el que los ingleses decidieron abandonar la Unión Europea. De nada sirvió el masivo respaldo que los vecinos de la Roca dieron a la permanencia.

Azopardi, en una entrevista celebrada en Rock Hotel y que se emitirá hoy en Más de Uno Campo de Gibraltar a partir de las 12:30, deja algunas reflexiones que ponen de manifiesto como se está viviendo todo el proceso en la parte británica. Sabe de la importancia que tiene la mano de obra española y confía en que todo acabe bien por el interés de las personas que residen en este rincón de España y Andalucía.