Comienza la huelga en la planta de Acerinox en Palmones

A las seis de la mañana ha comenzado la huelga, de momento por tiempo indefinido, que paraliza la actividad en la fábrica que Acerinox tiene en el polígono industrial de Palmones, en el término municipal de Los Barrios.

Los 1.800 empleados que aproximadamente tiene la planta han secundado mayoritariamente los paros tal y como se acordó en la asamblea celebrada a finales de la pasada semana. ATA, el sindicato mayoritario lidera los paros y las movilizaciones y si bien cuenta con el respaldo de las demás organizaciones sindicales, no falta la tensión entre los representantes laborales.

El motivo de la convocatoria de la huelga es que tras 14 reuniones previas para abordar el convenio colectivo no hay acuerdo, tampoco se pudo llegar a un entente cordial en el Sercla y por ello, desde la jornada de hoy los paros son una realidad. Los trabajadores no sólo piden un aumento económico sino también medidas sociales y otras demandas que no son atendidas por la acería. Uno de los argumentos que esgrime es que la planta de Los Barrios tiene pérdidas, sin embargo la situación contrasta con las manifestaciones de empleados y especialmente con el balance global de Acerinox que, además, ha culminado una obra tan emblemática como el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

De momento, los paros seguirán y cabe resaltar que no se han producido incidentes en el inicio de la huelga. Los servicios mínimos se están cumpliendo, dada la complejidad de la fábrica, aunque la empresa ya ha emitido un comunicado en el que, entre otros apartados, suspende el servicio de comedor durante las jornadas sin trabajo y no garantiza que puedan entrar pedidos de comidas llegados desde el exterior.