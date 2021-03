El IFEF busca un técnico medio para el desarrollo del proyecto 'Oportunidades de Economía Social y Empleo'

El Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) de Cádiz ha abierto un proceso selectivo para la contratación de un técnico/a medio para el desarrollo del proyecto piloto Oportunidades de Economía Social y Empleo, para el convenio de colaboración entre el IFEF y la Fundación Bancaria ‘la Caixa’. El plazo, de diez días hábiles, se inicia hoy, tras publicarse ayer el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

Las funciones a desarrollar en el puesto ofertado serán las siguientes: coordinación con los diferentes actores sociales que intervienen en los procesos de inclusión social de colectivos especialmente vulnerables, en la detección de necesidades formativas y oportunidades de empleo; prospección y análisis de oportunidades de negocio a través de empresas de inserción o centros especiales de empleo sin ánimo de lucro; apoyo en la planificación de acciones de formación; asesoramiento y acompañamiento técnico en la creación de empresas de inserción o centros especiales de empleo; y fomento de actividades para la promoción de la economía social en el territorio.

Este puesto de trabajo temporal no formará parte de la plantilla de personal laboral del IFEF, ni de la del Ayuntamiento de Cádiz, estando su duración vinculada al proyecto piloto nombrado anteriormente. El contrato será por obra o servicio determinado -conforme al artículo 15.1.a) y disposición adicional decimoquinta del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores- con una jornada de 5 horas diarias, con categoría de Técnico Medio (Nivel 2) y con un salario según tabla salarial IFEF y una duración prevista hasta el 10 de febrero de 2022.

Un proceso de selección que termina en diez días

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud en el Registro del IFEF, en la Cuesta de las Calesas, 39, en horario de atención al público de 9 a 14 horas, o por los medios previstos en la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El proceso de selección se realizará en dos fases: Verificación del cumplimiento de los requisitos de las personas candidatas y valoración de méritos aportados. Y prueba y entrevista curricular. La puntuación en el proceso de selección será el resultado de la suma de la puntuación obtenida en cada una de las fases.

Tras la entrevista curricular, se hará pública la puntuación obtenida por las personas candidatas en cada una de las fases del proceso de selección con la calificación definitiva que se obtendrá integrando todas las puntuaciones, ordenándose de mayor a menor. Las personas que no obtengan una puntuación mínima de 1 punto en la prueba o no se presenten a la entrevista curricular obtendrán la calificación definitiva de no apto/a. La lista definitiva de las personas candidatas seleccionadas se expondrá en el tablón de anuncios y en la página web del IFEF, y las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de tres días hábiles para aportar la documentación necesaria a efectos de proceder a su contratación.