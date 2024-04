A quién voto en las elecciones el País Vasco: las principales medidas todos los programas electorales de EH Bildu a Vox

En apenas unos días, el próximo domingo 21 de abril, tendrán lugar las elecciones al Parlamento Vasco. Alrededor de 1,7 millones de vascos llamados a las urnas para elegir al próximo Lehendakari que sustituirá a Íñigo Urkullu, después de doce años como presidente de Euskadi.

Quizás, ya solo con este primer dato, se puede pensar que el contexto de estos comicios no es baladí. Pero no es el único hecho extraordinario: se suma que por primera vez en la historia EH Bildu puede convertirse en el partido más votado, por delante del PNV. Al menos, es el sorpaso que vaticinan no pocas encuestas. Y si esto sucediese y los de Pello Otxandiano consiguiesen apoyos necesarios para formar gobierno, arrebatarían al PNV una gobernanza que ostenta durante las últimas cuatro décadas (con un breve impasse de unos tres años). Además, Sumar se presenta por primera vez, después de concurrir, primero, a las generales el pasado 23 de julio de 2023 y, luego, a las gallegas el 18 de febrero de 2024.

Sea como fuere, lo que parece claro es que en un tablero político tan colorido -hasta siete partidos optan a tener representación- cada voto será crucial. Para ello, los partidos políticos llevan semanas tratando de convencer a su electorado mediante mítines, entrevistas y demás estrategias en las que promulgan el eje vertebral de sus programas políticos. Veamos, a continuación, cuáles son las claves de los mismos:

Vivienda

El PNV propone un plan de construcción o habilitación de 7.000 viviendas, en régimen de alquiler, hasta 2030, reservando un 40% de estos pisos a personas menores de 36 años. Quieren activar nuevas iniciativas dirigidas a la población de personas jóvenes trabajadoras que quedan por encima del umbral del derecho subjetivo, pero que al mismo tiempo tienen grandes dificultades de acceso al mercado libre.

Sanidad

Desde EAJ-PNV defienden la necesidad de mejorar en cuestiones como la reducción de las listas de espera en las consultas de atención especializada, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas y la carga de trabajo en la atención primaria, pero siempre desde la convicción de que el punto de partida es muy bueno, no solo en comparación con otras comunidades autónomas, sino también con los sistemas sanitarios que son referentes a nivel mundial.

Educación

En materia educativa, el PNV plantea un modelo de educación propio, con valores que guíen al alumnado hacia una sociedad comprometida y avanzada. un modelo de escuela inclusiva vertebradora de la cohesión y la igualdad, abarcando la convivencia positiva, coeducación e interculturalidad, buscando siempre la implicación de las familias, de todas y todos los actores de la comunidad.

Soberanía e identidad comunitaria y euskera

En el PNV plantean culminar el Estatuto actual, recuperar el autogobierno recortado a lo largo de la experiencia autonómica, incorporar todas aquellas competencias necesarias para garantizar los derechos políticos, económicos, sociales, lingüísticos y culturales de la ciudadanía vasca y, en suma, abordar en profundidad el debate sobre el modelo territorial del Estado.

