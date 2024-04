Más nacionalistas menos independentistas

Este domingo se publicaron las últimas encuestas sobre intención de voto y en la de ETB Focus, el bipartidismo al que, según algunos, se dirige Euskadi, parecen darles la razón. En ambas se impone EH Bildu y dibujan un Parlamento Vasco de la XIII Legislatur convertido en el más abertzale de su historia. Todo cuando la sociología deja claro que la ciudadanía vasca es la menos independentista. Como dice la directora del Deustobarómetro, María Silvestre: "En estos momentos los vascos votan más nacionalista, pero no en clave independentista sino con un sentimiento autonomista, de defensa de lo propio". Quizá por ello piensen que sus intereses están mejor defendidos por el PNV y, ahora, también por los de Otegi.

En el sondeo de 'El Correo' hay datos interesantes como el moderado conocimiento de la ciudadanía sobre los candidatos. Se impone la de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, con el 70% por delante de Imanol Pradales, Eneko Andueza, Peio Otxandiano o Javier de Andrés a quienes dicen conocer seis de cada diez encuestados. Luego, claro, aprobar con nota sólo lo hacen Pradales, Otxandiano y Gorrotxategi.

Este domingo, en Bilbao, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha alentado al candidato popular a lehendakari, Javier de Andrés a que no permita que ganen quienes "nos han hecho sufrir" y, ante la "decadencia" de PSE y PNV, ha defendido que el PP es la garantía para que "no gobierne Bildu". El nacionalista Imanol Pradales asegura que su partido es quien puede "gestionar mejor" y "construir país". El socialista, Eneko Andueza, ha acusado a EH Bildu no ser de "izquierdas" sino "independentistas que buscan una Euskadi aislada". Un día más, Vox ve como no tiene las mismas oportunidades para hacer campaña. Este fin de semana los representantes de esta formación se han visto acosados por radicales: el sábado en un mitin de Getxo en el que participó Santiago Abascal y el domingo en Azpeitia con el ataque a una mesa informativa. Reivindiquemos un País Vasco como espacio de libertad para todos.