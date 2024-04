"Marcajes estrechos, no se admiten fallos"

PNV y EH Bildu se marcan de reojo, sabedores de que el margen entre ambos partidos es muy estrecho. Si en Guipuzkoa parece claro el triunfo de la coalición que lidera Arnaldo Otegi, ni en Álava ni en Bizkaia está claro el reparto de escaños que pueden dejar finalmente las urnas. Al margen de quien gobierne, con los obligados pactos electorales, unos y otros saben que el triunfo moral lo dan los escaños y también el número de votos. Hay un detalle que habla de la supremacía de las fuerzas abertzales y es que en las autonómicas del 2020 fueron las más votadas en la totalidad de los 251 municipios de Euskadi , salvo Ermua -tradicional bastión del PSE- y Navaridas, donde el PP conserva su hegemonía.

En el tercer día de campaña, PNV y BILDU se han cruzado mensajes, algunos explícitos otros más subliminales. El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha defendido la gestión del gobierno de Urkullu alejándose de las falsas promesas de otros. ¿Se estará dirigiendo a EH Bildu? (Entiendo que sí). Enfrente, Peio Otxandiano, le devolvía la pelota insistiendo en que la responsabilidad del deterioro de la Sanidad en Euskadi tiene claros culpables, que son quienes han gobernado en los últimos cuatro años.

Cómo los socialistas no quieren figurar de invitados, Eneko Andueza ha recordado quién ganó en las generales del pasado mes de julio: el PSE. No entiende que ahora, a pesar de las encuestas, los partidos abertzales ignoren al resto de contendientes. Y como el Athletic, lo envuelve todo, el candidato del PP, Javier de Andrés, se ha acordado del triunfo copero para, a continuación, defender que hay que elegir siempre a los mejores sin exigir saber euskera. No entiende que lo haga el club bilbaíno y no se haga en la Sanidad o la Educación vasca.