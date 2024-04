Así fue el cierre de campaña de las elecciones vascas

Después de una campaña discreta y sin demasiados sobresaltos, los más de 1,7 millones de vascos llamados a votar este domingo reflexionan hoy sobre la opción por la que se decantarán en las urnas.

Los partidos que concurren en esta cita, a la expectativa de un empate entre PNV y EH Bildu - con una cierta probabilidad de sorpasso de los abertzales- cerraron campaña en distintos puntos de Euskadi, tratando de movilizar a los votantes indecisos pocas horas antes del inicio de la Jornada de Reflexión.

Cierre de campaña del PNV

Imanol Pradales, candidato del PNV, cerró su campaña junto a la militancia jeltzale en el Arenal de Bilbao, arropado por los líderes peneuvistas Andoni Ortuzar e Íñigo Urkullu, el maestro político del aspirante a lehendakari.

Ortuzar, presidente de la EEB del partido, ha reprochado a Arnaldo Otegi su llamada al voto para los peneuvistas descontentos, acusándole de intentar "chorizear votos". Pradales afirmó que este domingo será "el momento de la verdad", y ha reclamado una "mayoría fuerte para un Gobierno fuerte" que consiga que el País Vasco sea "cada vez más libre".

Perè Aragonés, con Otxandiano

El principal rival de Pradales, Pello Otxandiano, también ha escogido la capital vizcaína para cerrar su campaña: además de por sus compañeros de partido, el candidato de EH Bildu ha estado arropado en este último mitin por el president Perè Aragonés, de ERC, y por el ministro de Economía de Irlanda del Norte, Connor Murphy, del partido nacionalista irlandés Sinn Féin. También ha intervenido en este mitin el expresidente uruguayo Pepe Mújica, que ha deseado suerte a la formación.

Aragonès ha querido poner en valor "la solidaridad de los vascos" y de EH Bildu con la causa nacionalista catalana: en su intervención, ha querido subrayar los lazos entre ambas formaciones independentistas.

"Hoy tenemos una oportunidad de avanzar y de tener, desde el gobierno republicano, independentista y de izquierdas en Cataluña, un gobierno aún más hermano, un gobierno en Euskadi aún más aliado para seguir trabajando por la libertad de nuestros pueblos", ha afirmado el candidato de ERC en los próximos comicios catalanes.

Otxandiano afirma que en el País Vasco el cambio "ya se ha producido y es sociológico", y que solo se garantizará "el futuro" con un voto a EH Bildu. El candidato afirma que su partido ha elevado el debate político e introducido muchas cuestiones, y que este domingo conseguirá "el mejor resultado de su historia".

Sánchez arropa a Andueza

Los socialistas han celebrado su acto de cierre en el Palacio Euskalduna de Bilbao, y a él ha acudido el presidente Pedro Sánchez para arropar al candidato del PSE-EE, Eneko Andueza.

El candidato se ha querido erigir como la "alternativa de verdad, y no los que van de alternativa y luego no tienen nada que ofrecer", y ha afirmado, con un discurso duro contra PNV y EH Bildu que una fuerte presencia socialista en el parlamento garantizará que Euskadi "no entrará en ninguna deriva independentista".

Sánchez mostró un "extraordinario orgullo" por que Andueza sea el candidato en Euskadi, y se dirigió con las siguientes palabras a la militancia socialista vasca:

"Frente a la agenda oculta de otros, como bien decía Eneko, habéis dado la cara, habéis sido transparentes. La gente conoce perfectamente lo que proponéis para Euskadi y, frente a los que siempre insultan, habéis puesto encima de la mesa soluciones a los problemas de los vascos y las vascas".

El PP critica la postura del PSOE sobre EH Bildu

El PP ha cerrado su campaña en la ciudad de Vitoria, y Feijóo también ha acudido a mostrar su apoyo a Javier de Andrés. El líder nacional popular también ha pedido el voto de los peneuvistas desencantados "que no son independentistas", y ha criticado la actitud del PSOE con respecto a las declaraciones de Otxandiano sobre ETA:

"Se llevan las manos a la cabeza y dicen cómo se puede votar a Bildu. Queridos amigos, los habéis blanqueado durante años y ahora les tenéis miedo", ha aseverado el expresident gallego.

De Andrés, por otro lado, ha reiterado que el PP es la única alternativa al PSOE, PNV y Bildu, que ha tachado como "el mismo producto". El candidato ha pedido el voto también para los vascos que acudieron a Sevilla a ver la final de la Copa del Rey y que se sintieron "como en casa", y ha advertido de los fines "coincidentes" de jetzales y Bildu.

"¿Quién nos dice que una mayoría en el Parlamento no les acabe calentando para repetir de nuevo un Lizarra, en esta ocasión con Pradales y con Otxandiano?", se ha preguntado.

Los cierres de campaña de Vox, Podemos y Sumar

Vox también ha celebrado su último mitin en la Plaza de los Fueros de Vitoria, y en él Santiago Abascal declaró que "la unidad nacional y la propia identidad de los vascos está en jaque por la debilidad de los partidos nacionales".

Amaia Martínez, su candidata, declaró que VOX se presenta para "seguir llevando la verdad en el Parlamento" y para garantizar un País Vasco "libre de separatismo".

Elkarrekin Podemos ha cerrado campaña en Bilbao, y Ione Belarra ha tendido la mano a EH Bildu para construir "una gobernabilidad de izquierdas". Miren Gorrotxategi, candidata a Lehendakari, afirmó que en Euskadi "gobierna un nacionalismo que se llena la boca de patriotismo y destruye el territorio con sus políticas".

Sumar ha elegido también Bilbao como escenario del último mitin. El ministro de cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado en el acto que "la llave de un gobierno de izquierda pasa por Sumar", y la candidata, Alba García, ha pedido el voto para un Sumar fuerte que evite un gobierno de PSE-EE y PNV "maniatado" al PP.