Si algo están destacando todos los políticos -salvo los de Bildu- es que el legado que deja el lehendakari José Antonio Ardanza es el logro de acuerdos entre diferentes. La vigencia de aquellos pactos como el de Ajuria Enea o en los Gobiernos entre PNV y PSE, se mantienen, a pesar de que estos dos partidos están entrando en acusaciones directas. Claro está que es cosa de la Campaña.

El PNV insiste en que será el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, -y no los socialistas vascos- quien decidirá un posible acuerdo con EH Bildu. Los de Ortuzar no lo descartan, no se fían. Tampoco se fían en el PSE, pero de la posibilidad de que el PNV pueda pactar con los de Arnaldo Otegi.

Desde luego, el candidato Imanol Pradales, no lo ha negado. De ello toma buena nota, el líder de la izquierda abertzale quien esta muy activo en esta campaña, tanto o más que Peio Otxandiano. Otegi asegura que ellos piden "el voto de la ilusión y otros el del miedo".

En las cosas del día a día, el nacionalista Imanol Pradales ha reivindicado una Ertzaintza fuerte para combatir la delincuencia. Insiste en la intención de su partido de proponer una reforma del Código Penal para aplicar penas mayores a los delincuentes que reincidan.

Por su parte, el socialista Eneko Andueza promete que, si es lehendakari, la lucha contra el paro será prioritaria y activará una Ley de Participación institucional que dé mayor poder a los agentes sociales. Sobre el problema de la vivienda han centrado sus mensajes los candidatos de PP, Bildu o Sumar. El popular Javier de Andrés ha recordado que en Euskadi faltan 104.000 viviendas y exige mayor oferta fomentando también el alquiler.