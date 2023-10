Pedro Sánchez pronuncia la palabra 'amnistía' y deja claro que la propuesta de Sumar no es la del PSOE

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha comparecido junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, tras la Reunión Informal del Consejo Europeo en Granada.

Sánchez ha mencionado este viernes la palabra "amnistía", un término que se había convertido en tabú cuando se abordaba la cuestión de las negociaciones para su continuidad al frente del Ejecutivo, y ha señalado que el análisis que va a presentar la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, "no es la propuesta del Partido Socialista".

Conocemos la propuesta de Sumar como la de otros partidos en relación con la amnistía

Así lo ha dicho durante la rueda de prensa al término de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reunidos en Granada, cuando se le ha preguntado por el documento de Sumar sobre la amnistía que, según avanzó Susana Díaz, presentarán en Barcelona el próximo martes.

"Conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017" ha afirmado Sánchez.

No habrá acuerdo hasta que todo esté acordado

Sin embargo, ha precisado que la propuesta del PSOE todavía no está definida y que no puede "anticipar un acuerdo hasta que no se produzca ese acuerdo" porque "estamos en plena negociación". "No habrá acuerdo hasta que todo esté acordado", fue la frase a la que se aferró el presidente para evitar dar detalles de la negociación para que la suya sea una "investidura real"

Cuando exista acuerdo

Sánchez ha asegurado que cuando exista un acuerdo será "claro y transparente" y lo conocerán todos los ciudadanos. Así ha señalado que serán validados por el Poder Legislativo. "E incluso si quieren ser recurridos ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición". "Plena normalidad democrática", ha sostenido a continuación.

Vídeo completo de la rueda de prensa