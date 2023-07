El minuto de oro de Alberto Núñez Feijóo: "Seré un presidente de fiar. No voy a mentir a los españoles"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la abstención del PP si el PSOE gana las elecciones, y le ha pedido que haga lo mismo si el Partido Popular es el vencedor en las elecciones del 23 de julio.

"Le traigo un pacto para clarificar este asunto", ha proclamado Feijóo, que ha firmado en directo un documento con ese compromiso de facilitar la investidura de Pedro Sánchez si es el ganador de los comicios. "¿Si las gano yo, la va a facilitar usted? Mire, señor Sánchez, yo lo dejo aquí", ha señalado, ofreciendo ese documento al candidato socialista.

Es la principal propuesta que ha traído en un cara a cara con Sánchez en el que se han enzarzado por la deuda pública, los pactos del PP con Vox, la ley del sí es sí, los socios de gobierno de Sánchez, las relaciones con Marruecos e incluso el uso del Falcon.

El minuto de oro de Alberto Núñez Feijóo

En su minuto final, Feijóo ha apelado a que el electorado acuda a votar masivamente y huyan de los extremos. Ha prometido ser "un presidente de fiar":

"Mi mensaje es muy sencillo. Quiero ser presidente del Gobierno de España pero no de cualquier forma. La mejor manera es que voten masivamente. Que voten directamente para acabar con los bloqueos y los bloques que atenazan a la política española. Una mayoría fuerte sin contar con los extremos. Los extremos saben bloquear pero no saben avanzar. Seré un presidente de fiar, no voy a mentir a los españoles, voy a cumplir con mi programa, con mi deber, con mi compromiso, con mis principios. Solo quiero ser un presidente útil que se ocupe de sus problemas, de sus dificultades y de sus ilusiones. Si ustedes acuden a votar mayoritariamente, habrá un cambio político en España".