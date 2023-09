Feijóo pide a Sánchez que dé marcha atrás: "No está legitimado para la amnistía"

Una de las fotos politicas del día la protagonizan el ex presidente del Gobierno, José María Aznar y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó. Ambos han coincidido en la clausura del campus de la Fundación FAES, horas despues de confirmarse que Rajoy y el propio Aznar arroparán a Feijóo en el acto convocado en Madrid contra la amnistía.

Pide la dimisión de la ministra portavoz del Gobierno en funciones

El líder del PP ha calificado de "disparatados" los ataques del Gobierno al ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y cree que los insultos de "golpista" hacia Aznar merecen la dimisión de la ministra portavoz del Gobierno.

Feijóo ha asegurado que "el Gobierno se dedica a atacar a la oposición" y que Sánchez no está defraudando a los que le votaron porque el chantaje está encima de la mesa y el Gobierno está dispuesto a aceptarlo. "Lo que impulsa el PSOE hoy lo rechazaba hace dos meses", ha recalcado Feijóo.

El líder del PP ha dicho que Sánchez sabe que la amnistía no cabe en la Constitución y le ha pedido que dé marcha atrás y que no ceda al "chantaje" que según Feijóo está encima de la mesa. Además, ha acusado al PSOE de no aceptar el resultado electoral y de intentar cambiarlo en los despachos.

Feijóo opina que el electorado del PSOE no está de acuerdo con lo que ahora quiere hacer el PSOE y que es algo que dijo que no se haría y ahora pretende hacer.

"Estamos a tiempo de evitar la amenaza que se cierne sobre el Estado"

El candidato del PP a la investidura ha asegurado que "estamos a tiempo de evitar la amenaza que se cierne sobre el Estado". Ha explicado que él sigue ofreciendo pactos de estado para tener estabilidad. Feijóo ha vuelto a repetir los seis pactos de Estado que ofrece a Sánchez y ha seguido denunciando que es "inmoral" ceder a todo por conseguir el poder.