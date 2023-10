Coalición Canaria se abre a negociar con Sánchez una posible abstención

La representante de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha explicado este miércoles que su partido está abierto a negociar una posible abstención en la investidura de Pedro Sánchez, aunque descarta un 'sí' puesto que rechazan de plano la amnistía a los encausados por el procés.

Valido ha dejado claro que "a día de hoy" no va a respaldar la candidatura de Sánchez porque no están de acuerdo "en el por qué y el cómo de la amnistía", porque continúan "sin mucha información" al respecto y porque ni siquiera Sánchez ha entrado en detalles sobre este asunto en el encuentro que han mantenido este miércoles, en el que también ha estado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

Sánchez ha insistido en negociar con la formación canaria, algo a lo que Valido no se cierra. Pondrán en marcha dos equipos negociadores liderados por Montero y el presidente canario, Fernando Clavijo, para explorar la próxima semana las cuestiones económicas vinculadas a los Presupuestos en vigor, a la agenda canaria y a la problemática de la migración.

Aunque el voto de CC ya no es imprescindible para la investidura de Sánchez (Junts anunció hace unos días que solo se debaten entre el 'sí' y el 'no'), Valido ha destacado que eso no significa que no lo sea durante el resto de la legislatura. "No estamos cerrados a apoyar a lo largo de la legislatura presupuestos, leyes o medidas que sean importantes para Canarias", ha afirmado.