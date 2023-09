Casi el 80% de los votantes socialistas rechaza la amnistía, según una encuesta

Este domingo Pedro Sánchez insistió en el marco de la Constitución para negociar con los partidos independentistas. Pero casi ocho de cada diez de sus votantes (el 78,8%) rechazan la idea de que el PSOE pueda acceder a tal exigencia para continuar en Moncloa.

Según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el 82,3% de los encuestados también lo censuran. Ni los más jóvenes ni los más mayores lo respaldan, siendo los de más de 55 años los que lo advierten con más contundencia, en un 88,4% de los casos. En el PP y en Vox, la queja contra la medida es unánime, mientras que, en Sumar, aunque la mayoría del electorado lo rechaza, hasta un 28,4 lo vería bien si finalmente la amnistía fuese condición necesaria para formar gobierno.

Al 57,6% de los encuestados no le parece legítimo que este asunto, que supondría borrar el delito de los líderes independentistas y su responsabilidad en el 1 de octubre, forme parte de la negociación política. Son los votantes del PP y de Vox los que peor lo ven, en un 79,9% de los casos y en un 89,7%, respectivamente. Sin embargo, ni los electores socialistas ni los de Sumar lo ven mal.

A los encuestados tampoco les convence el hecho de que el presidente del Gobierno negocie con el expresident fugado de la Justicia, Carles Puigdemont. Así lo refleja el 70,1% de los encuestados. Los votantes socialistas acuden divididos a esta secuencia, ya que lo aprueban en casi un 50% de los casos y un 47,1% lo rechaza. El partido de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, sin embargo, apoya que los socialistas hablen con Junts para seguir en el Gobierno.

Que la gobernabilidad de España dependa de un prófugo de la justicia no es apoyado por un 66,7% de los encuestados. Solo un 32,3% confiesa no sentirse preocupado ante la posibilidad de que un ejecutivo de PSOE y Sumar se encuentre supeditado a las órdenes de un partido que convocó un referéndum de autodeterminación y que no muestra, , según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN,