Carmen Calvo rechaza un frente amplio con Sumar de cara al 23J: "Somos el PSOE"

La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que no a la idea de formar un "frente amplio" con Sumar para ganar las elecciones del próximo 23 de julio. Calvo ha destacado que "nosotros somos el PSOE" y se ha desmarcado de Sumar asegurando de que no es asunto de su partido si el proyecto político de Yolanda Díaz y Podemos llega o no a un acuerdo de unidad, ya que con la composición actual "ni siquiera" completan la mayoría absoluta con los socialistas.

Ha insistido también en que el espacio político al izquierda del PSOE conoce "muy bien los errores que cometen" y ha aconsejado a ambas formaciones que estén "en sus objetivos" para que no los vuelvan a cometer.

Sobre el adelanto electoral, Carmen Calvo ha considerado "oportuno" el anuncio de Sánchez a pocos meses de finalizar la legislatura. "Creo que el presidente ha hecho un uso muy democrático y muy oportuno después del resultado del 28 de mayo" ha destacado Calvo de una decisión "constitucional y completamente habitual en política".

Calvo ha presumido, además, de la gestión de su partido en esta legislatura en la que ha subido salarios y pensiones, ha llevado a cabo una reforma laboral y ha hecho un "trabajo de protección de este país en tiempos muy difíciles donde el PP ha votado que no y no ha ayudado nunca".

Critica al PP por sus posibles pactos con Vox

La exvicepresidenta del Gobierno, además, ha calificado los posibles pactos que pueden darse entre PP y Vox en municipios y comunidades autónomas tras el 28M como "una amenaza de totalitarismo" y ha destacado que "no es una novedad", puesto que ya se ha visto en países como Estados Unidos, Brasil y otros Estados de la Unión Europea.

"Es que lo estamos viendo, es que eso no es una afirmaci√≥n gratuita sobre la realidad pol√≠tica espa√Īola, es que eso es una realidad", ha declarado una Carmen Calvo que ha querido hacer un llamamiento a izquierda y derecha para jugar con "respeto" y reducir "al m√≠nimo las radicalidades". "Aqu√≠ se trata de si somos capaces de afirmarnos en la democracia", ha sentenciado.

Calvo ha sido, además, muy crítica con la oposición del Partido Popular por calificar al Gobierno de coalición como "ilegítimo" y "okupa" durante esta legislatura.

"Es la vieja historia de la derecha espa√Īola que, cuando no gobierna, las reglas del juego le resultan muy dif√≠ciles de aceptar. (...) Hay que sacar a pasear cosas tan incre√≠bles como las que han sacado a pasear en esta campa√Īa, que es lo que pretendemos los socialistas, que la pol√≠tica est√© en el debate de lo que es real y de lo que es verdad", ha declarado.