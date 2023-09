Borja Sémper: "Lo que ha pasado hoy es una vergüenza y un ejemplo de macarrismo"

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, responde a las preguntas de Rafa Latorre en el Congreso en este programa 'especial investidura'. Sobre la no intervención del presidente del Gobierno en funciones ha señalado que "la experiencia acredita que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa, entre ellas, degradar la institucionalidad de España".

Considera que lo que ha pasado hoy "es una vergüenza y un ejemplo de macarrismo", comenta Sémper avergonzado. Explica que la intervención del diputado Óscar Puente en representación del PSOE "no ha sido un discurso, ha sido un vómito". "Óscar Puente ha salido a la tribuna a insultar, a degradar, a embarrar el debate parlamentario".

Cree el portavoz de los populares que la finalidad de la actuación de Puente ha sido "destrozar" el debate para que no se habla de la propuesta de Alberto Núñez Feijóo y que se hablen de otras cosas "en el barro". Se aqueja además, de que se ha dirigido al PP con una "virulencia inédita", cuando a ERC, Junts y Bildu se les trata "con una suavidad también sorprendente".

Sobre los gritos de la bancada popular a Pedro Sánchez, opina Sémper que cualquiera puede entender que los diputados le hayan llamado cobarde, cuando el líder socialista ha demostrado "un desdoro y falta de respeto a la institución". Asimismo afirma que Sánchez ha acreditado "que no está dispuesto a enfrentarse a Feijóo".

Por primera vez en la historia democrática de nuestro país, quien no ha ganado las elecciones tiene serias posibilidades de ser presidente del gobierno

El portavoz del Partido Popular expone que el problema de la política española es que está "tan polarizada que algunos tienen la vocación de dividir a la sociedad". Por lo tanto, esto provoca que la política se convierta en un elemento de discrepancia y enfrentamientos entre ciudadanos y que es una "estrategia de fondo calculada por parte del sanchismo".

Ha señalado ciertas cuestiones que se están llevando acabo de manera inédita: "Por primera vez en la historia democrática de nuestro país, quien no ha ganado las elecciones tiene serias posibilidades de ser presidente del gobierno. Por primera vez quien ha perdido las elecciones no felicita al ganador, por primera vez en un pleno de investidura el antagonista no sale a debatir", ha enumerado Sémper.

No se puede modificar el código penal para dar satisfacción a tus socios de Gobierno

También ha comentado la "retahíla de anomalías que ha traído el sanchismo": "No se puede modificar el código penal para dar satisfacción a tus socios de Gobierno. No se puede alterar el ordenamiento constitucional para, a través de una amnistía, alcanzar la presidencia del gobierno". Añade que está seguro de que Pedro Sánchez cree que para él es muy bueno, pero que tiene absoluto convencimiento de que no lo es para el país.

Agrega que esta no es una investidura fallida sino una "extraordinariamente útil, no por el resultado para el PP, sino porque se ha evidenciado los proyectos políticos que se conforman en España". Comenta Sémper que aspira a que cuando Pedro Sánchez se vaya "vuelva el PSOE".