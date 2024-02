Yolanda Díaz reconoce que los resultados de Sumar en Galicia no fueron buenos: "Se necesita más organización"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha subrayado este miércoles que los resultados de Sumar en las elecciones gallegas no fueron buenos, pero rechaza que afecten al despliegue de su proyecto político: "más que nunca se necesita Sumar y organización".

Así lo ha trasladado este miércoles en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del grupo plurinacional en el Congreso convocada esta tarde, cuestionada por su balance de los comicios del 18F donde Sumar sufrió un batacazo al quedarse por debajo del 2% de los votos emitidos.

Díaz, que hasta hoy solo se había manifestado sobre las elecciones gallegas a través de la red social 'X', donde admitió que el resultado de Sumar había sido malo, ha comentado que su formación no ha conseguido en esta cita electoral el objetivo de propiciar el cambio político en esta comunidad.

De hecho, la líder de Sumar ha recalcado que la izquierda no solo no ha cumplido con esa expectativa sino que el PP ha experimentado un crecimiento en términos de votos absolutos. "Lo que indica que no hemos hecho bien las cosas colectivamente y los resultados de Sumar, en Galicia en este caso, no son buenos", ha ahondado.

Cuestionada sobre si las elecciones gallegas pueden afectar al despliegue de Sumar, Díaz ha respondido que todo lo contrario dado que el próximo 23 de marzo celebrarán la primera asamblea constitutiva de su proyecto político y que el 18F ha constatado que hace falta más "organización" y "más Sumar".

El PP ya no le pregunta en el Congreso

Por otro lado y cuestionada por el hecho de no asistir hoy al Pleno en el Congreso, Díaz ha lanzado que esa pregunta se le debe trasladar al PP, que lleva varias sesiones sin dirigirse a ella en la sesión de control al Gobierno.

"La última pregunta me la ha formulado el PNV y, por tanto, cuando no se me pregunta no asisto. Creo que la razón tiene que ver con los datos económicos y laborales de este país", ha ironizado la también titular de Trabajo para avanzar que los próximos datos del paro serán positivos.

Díaz ha aprovechado este miércoles para mantener un encuentro, junto al portavoz de Sumar Ernest Urtasun, con la copresidenta de los Verdes Europeos, Mélanie Vogel, para disertar sobre la situación ante las próximas elecciones europeas. Ambas coinciden en que la necesidad de construir una "Europa verde, social, feminista y democrática es mayor que nunca", como ha remarcado en redes sociales la dirigente ecologista.

Euskadi

En cuanto a cómo encaran las próximas elecciones en Euskadi, Díaz ha señalado que sus compañeros en esta comunidad están trabajando ya en esos comicios y que no interfieren desde Madrid.

Precisamente el diputado vasco por esta formación en el Congreso, Lander Martínez, ha afirmado esta mañana que Sumar y Podemos Euskadi han "constatado" la imposibilidad de ir juntos a las próximas elecciones al Parlamento Vasco.

Es más, ha añadido que ha quedado "claro que Podemos eligió hace tiempo otro camino y que no hay ni opción ni confianza para crear una coalición política", por lo que da por cerrada la posibilidad de una coalición por la formación morada.

Mientras, la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha lamentado este miércoles que Sumar "haya dado por concluida" la posibilidad de ir juntos a estos comicios, después de hacer "todo lo posible y lo imposible" para llegar a un acuerdo, incluso la opción de su renuncia a encabezar una hipotética lista electoral en coalición.

Combinar la marca con el arraigo territorial

En Sumar vienen destacando que la formación en esta comunidad tiene que tener su autonomía y creen que el escenario es diferente que en Galicia, donde que existen encuestas que le dan mejor resultado y además es más fácil entrar en el Parlamento vasco, al estar la barrera electoral en el 3% de los votos.

A nivel general, Sumar recuerda que el tirón de su marca a nivel estatal se pudo comprobar en las elecciones generales, donde fueron claves para revalidar el Gobierno de coalición progresista.

No obstante, a nivel territorial no ocurría igual porque no estaban constituidos a nivel autonómico, algo que se va a comenzar a hacer en el conjunto de las comunidades a partir de su asamblea. En este sentido, enfatizan que la marca es una variable que influye en los resultados pero no el único, puesto que estas elecciones han demostrado que el arraigo territorial también es necesario.