Teresa Ribera asegura que Feijóo "ha perdido" el "plebiscito" con Sánchez

La candidata socialista a las elecciones europeas y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, aseveró este domingo que si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteó estas elecciones como un "plebiscito, el plebiscito lo ha perdido", destacando que para él ha sido "un fracaso rotundo" porque "nos hemos quedado a dos escaños".

Así lo dijo en sus primeras palabras tras conocerse los resultados del 9-J ante un centenar de militantes, en su mayoría cargos del partido e institucionales, como varios ministros, concentrados en la sala Ramón Rubial de la sede del PSOE.

Ribera, acompañada por la cúpula del partido, a excepción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remarcó el "fracaso" que, a su juicio, cosecha el PP con estas elecciones, pese a que reconoció su victoria en las urnas.

Repasó que el PP ha crecido sólo porque ha absorbido "todos los diputados de Ciudadanos" que ha pasado "a cero" pero, ahondó en que el "coste de su estrategia electoral ha sido alta" porque "no ha ganado nada más, pero la polarización permanente no ha debilitado a la ultraderecha". Al contrario, a su juicio la derecha pasa ahora de "dos caras" a "tres", por la irrupción de Alvise Pérez y "eso no es una buena noticia".

Pedro Sánchez afianza su mandato con estos resultados

El PSOE no ha ganado estas elecciones, pero parece que Pedro Sánchez afianza su mandato al lograr que el PP de Núñez Feijóo no se distancie demasiado en los resultados. No parece que en España vaya a suceder algo parecido a lo de Francia, donde Macron ha adelantado las elecciones a la Asamblea Nacional, o en Bélgica, donde el primer ministro ha dimitido.