La campaña electoral de EEUU llega a su recta final con las mujeres como protagonistas

Basura ha sido la palabra más repetida a lo largo de esta semana. El cubo de basura que asegura Donald Trump se ha convertido Estados Unidos donde el resto del mundo echa a sus inmigrantes indeseables y peligrosos.

"Según las últimas cifras llegan de 185 países, de Venezuela, del Congo… del Congo llegan mucho. Somos un basurero al que otros países mandan a lo peor que tienen, un cubo de basura. Eso es en lo que nos hemos convertido los Estados Unidos de América. Pero hasta el día 5 porque desde ese día, el Día de la Liberación, comenzará la mayor deportación de nuestra historia. Fuera, fuera con ellos…" (Aunque el próximo martes Trump gane las elecciones, no tomará las riendas de la nación hasta el 20 de enero, por lo que no podrá expulsar a nadie todavía).

Basura flotando en el mar: Puerto Rico, como ha denominado a la isla, un cómico, popular en el universo del movimiento MAGA del Make America Great Again, para hacerse el gracioso y al que hoy Trump no conoce y desearía no haber invitado a su mitin del domingo en el Madison Square Garden.

Trump: "Somos un basurero al que otros países mandan a lo peor que tienen, un cubo de basura".

"Los puertorriqueños que yo conozco en mi estado natal de Delaware son gente buena, decente y honorable. La única basura que veo flotando son sus seguidores. El convertir a los latinos en demonios es inaceptable. Y no es americano.", ha afirmado un cada vez más confuso Joe Biden para

hablar de los partidarios del candidato republicano para luego intentar arreglar las cosas diciendo que no se refería a los votantes de Trump, sino a aquellos que se mofan de la Isla del Encanto.

Unos comentarios que han dado Trump una oportunidad magnífica para arengar a sus huestes y convencer a los indecisos de que Biden y Harris no respetan a los norteamericanos. "Para ser presidente hay que amar a todos los estadounidenses. Llamar basura a 200 millones de mis seguidores es mucho peor que el insulto de Hillary Clinton, que en el año 2016 los llamó deplorables, mucho peor. Yo amo a mi basura," ha contestado Trump desde Wisconsin vestido de basurero.

Al final de hoy es probable que más de 60 millones de estadounidenses hayan votado por adelantado y, según las encuestas que manejan ambos partidos, más del 55% de los votantes en los siete estados bisagra que decidirán el ganador han sido mujeres. Que además apoyan a Harris, según los sondeos, por diferencias que van de entre 15 a 30 puntos.

Como el voto es secreto, nunca se sabe por adelantado a quién han votado estas mujeres. Sin embargo, en la campaña de la aspirante demócrata parecen estar muy contentos, quizá demasiado, pensando que muchas republicanas y conservadoras moderadas que están a favor de ciertas formas de aborto, y que desean tener la última palabra sobre lo que hacen con su cuerpo sin que el gobierno les diga qué deben hacer y que rechazan el lenguaje machista y misógino de Trump, han decidido en secreto, sin contárselo a sus maridos trumpistas, que apoyan a la vicepresidenta.

Trump ama a las mujeres y no se conforma con que la mayoría de sus votantes sean hombres, machos de esta piel de búfalo poderosa y muy masculina. "Voy a proteger a vuestras mujeres de los criminales que están llegando a nuestro país y que hacen cosas horribles en los suburbios. Hay algunas mujeres en este inmenso pabellón que no quieren ser protegidas. Que levanten la mano. ¿Quieren las mujeres ser protegidas? Lo voy a hacer lo quieran o no", las ha querido tranquilizar a todas.

Una oportunidad para que las mujeres recuerden esos momentos en su vida en la que sus novios, sus maridos, sus amigos, sus jefes y compañeros les han hecho alguna cosa en su oficina, en su casa, en la cama, en el parque o en el colegio quisieran ellas o no.

Su papel de ‘protector en jefe’ es una demostración más de que disfruta denigrando a las mujeres, lo quieran o no, y no solo a ella, considera Harris. "Es realmente muy ofensivo para las mujeres, el no comprender sus prioridades, su autoridad, sus derechos y su capacidad de tomar ellas decisión sobre sus vidas y sus cuerpos. Y esta es la última de una serie de revelaciones sobre lo que el expresidente piensa de las mujeres".

Una de las canciones más escuchadas en los mítines del constructor neoyorquino es It's a Man's Man's Man's World que sus seguidores tararean encantados a la espera de que su líder tome la palabra. Sin darse cuenta de que James Brown lo que dice es que este mundo de hombres no sería nada, nada, ni la cosa más insignificante, sin una mujer o una chica.

Y sin chicas Trump no ganará estas elecciones y gracias a las mujeres Harris se puede convertir en la primera ‘Madam President’