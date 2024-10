Así es J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de EEUU si gana Donald Trump

James David Vance, conocido como J.D. Vance, naci贸 el 2 de agosto de 1984 en Middletown, Ohio. Creci贸 en una familia de clase trabajadora en una peque帽a ciudad industrial del "Cintur贸n de 脫xido", una regi贸n en declive econ贸mico debido a la desindustrializaci贸n. Su infancia estuvo marcada por las dificultades econ贸micas y la inestabilidad familiar, particularmente debido a la adicci贸n a las drogas de su madre. Fue criado principalmente por sus abuelos, a quienes considera figuras clave en su vida.

Vance se uni贸 al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos despu茅s de la escuela secundaria y sirvi贸 en Irak. Tras su servicio militar, estudi贸 en la Universidad Estatal de Ohio, donde se gradu贸 con honores en ciencias pol铆ticas y filosof铆a, y luego en la prestigiosa Facultad de Derecho de Yale. Su tiempo en Yale, donde fue becado, fue una experiencia transformadora que le permiti贸 acceder a nuevos c铆rculos sociales y profesionales.

Despu茅s de la escuela de derecho, Vance trabaj贸 para el senador republicano John Cornyn. Pas贸 un a帽o como asistente legal para el juez David Bunning de la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Kentucky y ejerci贸 la pr谩ctica privada en un bufete de abogados. Tras abandonar la abogac铆a que ejerci贸 menos de dos a帽os, Vance se mud贸 a San Francisco para trabajar en la industria de la tecnolog铆a como capitalista de riesgo.

Hillbilly Elegy

Vance alcanz贸 la fama nacional en 2016 con la publicaci贸n de su libro Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (Eleg铆a Hillbilly: memorias de una familia y una cultura en crisis). Este libro es una reflexi贸n sobre su crianza en una comunidad rural blanca, afectada por la pobreza, el desempleo y la adicci贸n a las drogas, temas que resonaron en un Estados Unidos polarizado, especialmente durante la campa帽a presidencial de 2016.

La obra se convirti贸 en un 茅xito de ventas y fue adaptada en 2020 a una pel铆cula por Netflix, dirigida por Ron Howard. 鈥淗illbilly Elegy鈥 no solo ofreci贸 una perspectiva 煤nica sobre las luchas de las clases trabajadoras blancas en Estados Unidos, sino que tambi茅n aliment贸 debates sobre el resentimiento y la desconexi贸n de estas comunidades con las 茅lites pol铆ticas y culturales.

Aunque Vance evit贸 hacer una declaraci贸n pol铆tica directa en su libro, su an谩lisis de la crisis social en las zonas rurales de Estados Unidos llam贸 la atenci贸n tanto de conservadores como de progresistas.

El cambio pol铆tico: de cr铆tico a aliado de Trump

A pesar de haber sido cr铆tico con Donald Trump en 2016, llegando a calificar al entonces candidato presidencial de "demasiado peligroso para el pa铆s", J.D. Vance comenz贸 a inclinarse hacia el movimiento populista del expresidente.

Sin embargo, su visi贸n sobre Trump cambi贸, y en 2021 anunci贸 su candidatura al Senado por el estado de Ohio como republicano. Durante la campa帽a, Vance adopt贸 una postura m谩s alineada con el trumpismo, defendiendo pol铆ticas econ贸micas populistas, cr铆ticas al establishment pol铆tico y a las grandes corporaciones tecnol贸gicas, y una dura ret贸rica contra la inmigraci贸n ilegal. En una de sus declaraciones, Vance explic贸 su cambio de opini贸n sobre Trump, diciendo que lleg贸 a ver al expresidente como un defensor de los intereses de la clase trabajadora.

En las elecciones de 2022, J.D. Vance fue elegido como senador por Ohio, en gran parte gracias al respaldo de Donald Trump, quien lo apoy贸 durante las primarias republicanas. Vance gan贸 la contienda con una plataforma que incluy贸 la defensa del "America First" (Am茅rica primero), una pol铆tica de l铆nea dura en inmigraci贸n y una postura firme contra el "gran gobierno". En su discurso de victoria, reiter贸 su compromiso de representar a las clases trabajadoras del estado y de abordar las preocupaciones econ贸micas que afectan a las comunidades rurales.

En el Senado, Vance se ha destacado por su apoyo a pol铆ticas conservadoras, incluidas aquellas que buscan reducir la influencia de China en la econom铆a estadounidense y que promueven la revitalizaci贸n industrial de Ohio y otros estados del "Cintur贸n de 脫xido". Tambi茅n ha sido un cr铆tico feroz de las pol铆ticas del presidente Joe Biden, particularmente en temas como la inflaci贸n y la gesti贸n de la frontera.

Se declara antiabortista, contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo y firme defensor de la familia tradicional. Adem谩s, se opone al control de armas y su fuerte discurso antiinmigraci贸n est谩 en la l铆nea de su compa帽ero de campa帽a, Donald Trump.

En el 谩mbito internacional, Vance aboga por trasladar la atenci贸n al este de Asia y prestar menos recursos a la OTAN. Es cr铆tico con la ayuda militar estadounidense a Ucrania y ha pedido la suspensi贸n de la misma. Defiende, sin embargo, la financiaci贸n americana a Israel en el conflicto entre este y Ham谩s.

Candidatura a la Vicepresidencia y futuro pol铆tico

El 31 de enero de 2023, Vance apoy贸 a Trump en las primarias presidenciales del Partido Republicano de 2024 y este anunci贸 a su vez que hab铆a elegido a Vance como su compa帽ero de f贸rmula en julio de 2024, durante la Convenci贸n Nacional Republicana.

J.D. Vance es visto como una de las figuras emergentes dentro del Partido Republicano. Su historia personal, desde la pobreza hasta el Senado, lo convierte en un representante cre铆ble de los sectores de la poblaci贸n que sienten que han sido ignorados por las 茅lites pol铆ticas y econ贸micas.

Aunque su cambio de opini贸n sobre Donald Trump gener贸 cr铆ticas de algunos sectores conservadores m谩s tradicionales, su capacidad para conectar con la base del partido le ha permitido consolidarse como una figura clave dentro del movimiento populista. Se espera que contin煤e siendo una voz influyente en el Senado y posiblemente en futuras contiendas pol铆ticas a nivel nacional.