Batacazo histórico de Ciudadanos que pierde miles de concejales en toda España

El final político de Ciudadanos se ha consumado este domingo 28 de mayo en las elecciones municipales y autonómicas que se han celebrado alrededor de todo el país. La formación naranja se ha quedado fuera de todos los parlamentos autonómicos en los que hoy se votaba y ha perdido más de 2.400 concejales con respecto a las elecciones de 2019.

Mucho ha cambiado desde que el partido diera el salto desde Cataluña a la política nacional llegando con fuerza al Congreso de los Diputados en 2015 logrando 40 escaños con Albert Rivera a la cabeza. El mejor resultado lo iba a conseguir cuatro años más tarde, en las primeras elecciones de 2019, cuando logró 57 diputados.

Las elecciones autonómicas y municipales de ese mismo año llevaron a Ciudadanos a convertirse en un partido clave para desencallar multitud de gobiernos autonómicos y municipales en plazas clave como Andalucía o la Comunidad de Madrid.

El hundimiento de la formación naranja comenzó unos meses más tarde, en las segundas elecciones generales de 2019. Ciudadanos perdió entonces 47 diputados cayendo de 57 a 10.

La debacle continuó en 2021 en Cataluña, donde pasó a de ser la fuerza más votada con 36 escaños a quedarse en solo 6. Continuó tras la inesperada ruptura con Ayuso en la Comunidad de Madrid y las elecciones anticipadas que directamente les sacó de la Asamblea y dejó al PP al borde de la mayoría absoluta que ha conseguido esta noche. No fue diferente en Andalucía, donde en 2022 perdió toda su representación en la Junta.

Ahora, en 2023, la formación liderada por Patricia Guasp ha perdido 2.495 concejales en toda España, pasando de lograr 2.887 en 2019 a 392 en 2023.

El Ayuntamiento de Madrid era uno de los principales reductos que le quedaban a Ciudadanos antes de la cita electoral de este 28 de mayo, pero también se han quedado sin representación. La hasta ahora vicealcaldesa y candidata a la alcaldía, Begoña Villacís, ha reconocido la jornada de hoy como una "derrota sin paliativos" a la vez que decía que "nos vamos sintiéndonos orgullosos".

"No me gusta edulcorar la realidad y la realidad es la que es y por su nombre. La vida no siempre es justa pero nos vamos sintiéndonos orgullosos", ha dicho la dirigente madrileño.

En clave autonómicas han perdido toda la representación que tenían en los parlamentos donde hoy se votaba. La caída ha sido especialmente fuerte en Navarra, donde consiguieron 20 escaños con la coalición Navarra Suma; la Comunidad Valenciana, donde han perdido 18 escaños; y Aragón, donde han perdido 12.