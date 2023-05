Núñez Feijóo pide a los barones del PSOE que se rebelen contra Sánchez, "el cautivo de Bildu"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, subrayó este domingo que es una necesidad "recuperar el poder de las mayorías para no tener que avergonzarnos como españoles del poder de Bildu", al tiempo que consideró que resulta "una cosa un poco extraña" votar a otras formaciones como Vox −a quien no mentó directamente− cuando en realidad se quiere que gobierne el Partido Popular.

Desde Zaragoza, ante unas 1.500 personas, el líder del PP instó al presidente de Aragón, Javier Lambán, a rebelarse contra el jefe del Ejecutivo y líder socialista, Pedro Sánchez, por sus pactos con Bildu o directamente a tomar la determinación de no presentarse con las siglas del PSOE en las próximas elecciones del 28 de mayo.

"Bildu no nos representa", subrayó Feijóo, haciendo hincapié en que "sus candidatos no representan la dignidad, la decencia y la honestidad de los españoles" tras incluir en sus listas a personas condenadas por su vinculación con la banda terrorista ETA. "Necesitamos recuperar el poder de las mayorías para no tener que avergonzarnos" de su "poder".

En su propósito de recuperar las mayorías, Feijóo volvió a pedir el voto a los socialistas avergonzados y que "no se reconocen en el sanchismo", así como a quienes "no han votado al PP aunque quieren que gobierne el PP". "Oiga, si usted quiere que gobierne el PP, vote al PP y ya está, ya lo cerramos y lo solucionamos rápido", destacó.

Es más, sin mencionar directamente al partido de Santiago Abascal en ningún momento, Feijóo sí avisó de que "esto de vótame a mí pero yo quiero que gobierne el PP pero yo no soy del PP es una cosa un poco extraña".