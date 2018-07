La vuelta de Rose no impide la derrota de los Bulls en Orlando

El base Derrick Rose regresó con los Bulls de Chicago recuperado de su última lesión de rodilla y no pudo evitar la segunda derrota consecutiva que sufrió el equipo a perder por 105-103 ante los Magic de Orlando. Gasol no pudo apuntarse al doble-doble y logró 15 puntos.

El escolta-alero Victor Oladipo fue la gran figura de los Magic al conseguir 23 puntos, incluida la canasta con penetración que anotó a falta de 1,5 segundos del tiempo reglamentario y que aseguró el triunfo.



Los Bulls tuvieron la última oportunidad de al menos forzar el empate e irse a la prórroga, pero el saque de balón que hizo el alero Mike Dunleavy para ponerlo dentro de la pintura al ala-pívot español Pau Gasol, dio primero en el aro y luego salió fuera ante la gran defensa que le hizo el propio Oladipo.



El pívot suizo Nik Vucevic aportó 22 puntos, mientras que el base novato Elfrid Payton confirmó de nuevo el gran potencial que tiene de cara al futuro al quedarse a las puertas de un triple-doble con 17 tantos, nueve rebotes, nueve asistencias y dos recuperaciones de balón.



Rose, que no jugaba desde el pasado 23 de febrero y cuatro días después tuvo que pasar por el quirófano para realizar una pequeña operación en la rodilla derecha, lo que le ha obligado a perderse 20 partidos, disputó 19 minutos en los que anotó nueve puntos con 3 de 9 tiros de campo.



El escolta Jimmy Butler llegó a los 19 puntos y fue el líder de los Bulls, que perdieron el segundo partido consecutivo y bajaron al cuarto puesto de la Conferencia Este, donde los Raptors subieron al tercero aunque tienen la misma marca que el equipo de Chicago.



Gasol no pudo apuntarse al doble-doble y logró 15 puntos, los mismos que tuvieron el ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic y Taj Gibson.



El jugador de Sant Boi disputó 34 minutos en los que anotó 4 de 10 tiros de campo y 7 de 9 desde la línea de personal, dio tres asistencias, recuperó un balón y puso tres tapones.



Mientras que Mirotic salió de reserva y jugó 27 minutos sin que tuviese su mejor inspiración al acertar 3 de 11 tiros de campo, que fueron tres triples de cinco intentos, y 6 de 7 desde la línea de personal.



Mirotic no tuvo presencia en el juego interior al capturar sólo dos rebotes, dar dos asistencias y recuperar un balón.



De nuevo los Bulls no tuvieron consistencia en su juego ofensivo y defensivo y después de haber conseguido una ventaja de 15 tantos en la primera parte, se la dejaron arrebatar en la segunda al fallar seis tiros a canasta consecutivos y los Magic se colocaron por delante en el marcador con parcial de 77-75, que fue de 87-79 al llegar al cuarto periodo.



Ficha técnica



105 - Orlando Magic (21+31+27+26): Oladipo (23), Payton (17), Vucevic (22), Harris (8), Dedmond (6) -cinco inicial-, Gordon (7), Fournier (11), Nicholson (9) y Frye (2).



103 - Chicago Bulls (29+30+28+16): Butler (19), Rose (9), Noah (4), Dunleavy (8), Gasol (15), -cinco inicial-, Brooks (13), Gibson (15), Mirotic (15), Hinrich (5) y Snell (-).



Árbitros: Ed Malloy, Marat Kogut y Scott Wall. Señalaron falta técnica a Butler, de los Bulls. No hubo eliminados por personales. Incidencias: Partido de la jornada de baloncesto profesional de la NBA que se disputó en el Amway Center, de Orlando, ante 18.249 espectadores.