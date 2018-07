El Villarreal busca hacer historia ante el Barcelona

Este miércoles se disputará un gran encuentro en El Madrigal -a las 20:00 en Radioestadio- para conocer el primer finalista de la Copa del Rey 2015. Barcelona y Villarreal pelearán por meterse en la final y esperar a Espanyol o Athletic. Ambos conjuntos llegan en buen momento y eso se notará en el césped.

El Barcelona tendrá en frente a un Villarreal que nunca en su historia han disputado una final. El submarino amarillo pudo hacerlo en dos ocasiones pero cayeron ante el Arsenal en Champions y frente al Oporto en Europa League. Es la tercera oportunidad que se le presenta al club castellonense y todas han sido en su estadio.

A pesar de la historia, la plantilla de Marcelino cree en la remontada ante el Barcelona, sobre todo, después de sacar un punto muy valioso en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid en Liga BBVA. A esto se suma una racha de diez partidos sin perder en El Madrigal durante esta campaña y la clasificación a octavos de final en Europa League que motivan a un conjunto que va a más.

Si en el Bernabéu, Marcelino hizo varias rotaciones en su once inicial, en esta ocasión se decantará por alinear a su once de gala. Vuelven jugadores como Musacchio, Victor Ruíz, Uche, Jonathan Dos Santos y sobre todo con el argentino Luciano Vietto. El joven futbolista está realizando una gran campaña y pondrá en peligro a la zaga blaugrana. No estará Bruno Soriano que continúa lesionado pero si podrá hacerlo Denis Cheryshev que no jugó ante los blancos por motivos de contrato.

Pos us parte, el Barcelona intentará colarse en la primera final del curso en una de las tres competiciones a las que todavía opta por ganar. Luis Enrique tiene a disposición toda la artillería para hacer valedero el 3-1 cosechado en el partido de ida en el Camp Nou. El asturiano ha dejado claro en rueda de prensa que irán a vencer al Villarreal y no especularán con el resultado de ida.

A pesar de su escaso protagonismo en los últimos partidos, Luis Enrique confía en el trabajo de Neymar. Junto a él formará el tridente de ataque Luis Suárez y Messi. El uruguayo viene de ser clave en los últimos partidos de su equipo; dos tantos y una asistencia ante el City en Champions y gol y asistencia en el partido del pasado domingo frente al Granada. Los tres podrán aprovechar los espacios de un Villarreal que deberán salir al ataque para dar la vuelta a la eliminatoria.

Los resultados anteriores también acompañan al equipo de la ciudad condal. Durante esta campaña el Barcelona ha vencido en los dos encuentros en los que se han visto las caras. En la Liga BBVA el submarino amarillo le puso las cosas difíciles a los blaugrana, pero un gran Messi hizo remontar el marcador por dos veces y vencer 3-2. En la Copa, los de Castellón perdieron por diferencia de dos goles (3-1), los que necesitarán para llegar a la gran final.

Alineaciones probables:

VILLARREAL: Sergio Asenjo, Mario, Musacchio, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Pina, Trigueros, Jonathan Dos Santos, Cheryshev; Vietto y Uche.

BARCELONA: Ter Stegen; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Neymar.