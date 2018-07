Un buen Real Madrid empata ante un gran Villarreal

Un partido muy gustoso para el aficionado tras el empate a uno. Muy descarados los dos equipos, poniendo fútbol, mucho toque y control del balón Además, la presión constante de los centrocampistas ha sido notable para que la defensa y los porteros no sufrieran en bastantes momentos del partido. El Villarreal saca petróleo del Bernabéu y deja al Madrid tocado después de cosechar su primer empate en esta Liga BBVA. El Real, ha dominado bien los tiempos pero no ha podido meter el segundo gol que le diese la victoria. En la primera mitad, centros y centros, por las bandas debido a que la circulación del balón era lenta La segunda mitad, ha sido más movida y los contragolpes de los dos equipos no terminaban en materializarse. El resultado final uno a uno.

Buena primera mitad por parte de los dos equipos. El Villarreal no se arruga y no se siente inferior en el Santiago Bernabéu, ante un Real Madrid que quiere y no puede batir a Sergio Asenjo. Los locales que juegaron por las dos bandas para encontrar tanto Cristiano Ronaldo y a Benzema, pero no encontraban fruto ninguno. El Villarreal que aprovechó la presión de su centro del campo para salir a la contra y con fuerza, de una de esas contras vino la primera ocasión de gol del partido tras una delicia de jugada de los amarillos, el balón cae en las piernas de Moi después de un paradón de Casillas a Moreno, pero el tiro de Moi es despejado bajo palos por Carvajal.

El mejor del Real Madrid, Isco, lo intenta pero sin fortuna alguna, una vez más es la batuta de este Real Madrid. Los centros laterales del Real Madrid no provaron peligro algun en la portería rival. Tras un golpe recibido en el pómulo de Bailly, éste debe ser atentido porque entraron las asistencias. Pasado los 30 minutos, Moi Gómez recibe la primera tarjeta del partido al cortar un balón y dar un patadón a Isco. Lo intentaba el Madrid con un buen centro desde la izquierda que falla Marcelo al intentar rematar de volea. Bale con un gran centro chut impacta el balón en larguero.

Sería en la segunda mitad cuando llegarían los goles. Para ello, primero falló un gol cantado Cristiano que detubo Asenjo. Poco después, en el minuto cinco de la segunda, un penalti de Campbell agarrando a Cristiano Ronaldo tras un centro desde la derecha supondría acto seguido el gol del portugués. La puso en el lado izquierdo de la portería de Asenjo. Se atrevía el Real Madrid a llegar con fuerza y estuvo a punto meter Bale el segundo, pero falló el pase a placer de Cristiano. En trompa a la portería del Villarreal, falta que le hacen a Marcerlo en el borde del área, que tiraría al limbo Cristiano Ronaldo.

Los cambios en el Villarreal funcionan

Automáticamente después de que el Real Madrid asediese la portería visitante, el Villarreal movió ficha cambiando a Gio y Pina y entraron a escena Trigueros y Vietto. Justo éstos dos fueron los artífices del gol de los amarillos. Jugada que crean entre Vietto y Trigueros, cae en los pies de Moreno que bate a Casillas por su palo izquierdo, minuto 16 de la segunda. Poco después daría entrada a Dos Santos por Marcos para tener más dinamita en la delantera. Le salió bien la jugada a los de Marcelino.

Ancelotti no acierta

Con el empate del Villarreal, Carlo quita del terreno de juego a Lucas Silva y da entrada a Jesé, viendo que el partido se le iba de las manos. Sin embargo con el paso de los minutos y el Real sin rematar la faena, cambia al mejor de sus jugadores, Isco y entró Illarramendi. Un cambio muy protestado por el aficionado del Real Madrid. El tercero y último cambio, fue el del francés Benzemá por Chicharito. No salió bien la estrategia porque el Real Madrid no pudo ganar.

A la desesperada

Nadie era capaz de romper el marcador ni el Real Madrid ni el Villarreal. Lo intentaba más el local, con un Cristiano Ronaldo que no podía batir a Asenjo. Los centros laterales finalmente no fueron un buen recuerso porque los amarillos los despejaban y salían bien a la contra, bien mantenían la poseción del balón. De una de las pérdidas de los merengues pudo llegar el segundo de Vietto que se resbaló justo ante Casillas. Tuvo otra más, con un remate de cabeza que rechazó el portero del Real Madrid. Los últimos minutos fue un asedio total del Madrid a la portería visitante, la tuvo Cristiano Ronaldo en el descuento tras un gran centro de Marcelo, que mandó el balón a las nubes. Y así se quedó el Real Madrid, mirando al cielo sabiendo que pierde dos puntos muy importantes en la lucha por la Liga BBVA.