El Valencia Basket somete a un gris Barcelona en un gran tramo final de partido

El Valencia Basket encontró el premio a su crecimiento de los últimos meses y logró una brillante victoria (93-73) ante un apagado Barcelona al que controló todo el partido y desbordó en el tramo final del encuentro. El conjunto valenciano salió airoso del duelo anotador con el que arrancó el choque. Con Sam van Rossom ganó la iniciativa del juego y cuando, ya en la segunda parte, el Barcelona apretó el marcador, Pablo Aguilar le dio aire en los peores momentos y entre ellos dos y Pau Ribas sentenciaron el choque.



El encuentro se inició con ambos equipos concentrados y muy acertados en ataque pero la gran actuación de Van Rossom dio a los locales las primeras ventajas al superar en su duelo particular a Tomas Satoransky y 'anularse' Pau Ribas y Juan Carlos Navarro y Romain Sato y Deshaun Thomas. La alta intensidad llevó a ambos entrenadores a una rotación rápida y la presencia de Marcelinho Huertas y Brad Olseon mejoró la defensa visitante y permitió al Barcelona sumar algunas acciones en contraataque sin perder efectividad en el ataque estático.



Pero el Valencia supo capear el temporal. Guillem Vives mantuvo la agresividad del equipo, Kresimir Loncar trabajó bien cerca del aro y Vladimir Lucic le dio nuevas opciones en ataque. Además su gran trabajo en el rebote defensivo, dejó sin segundas opciones a su rival. El Barcelona llegó a ponerse momentáneamente por delante pero el regreso a la pista de un inspirado Ribas devolvió la calma a los locales que pudieron llegar al descanso por delante pese a que Justin Doellman, en su regreso a la Fonteta que le brindó una calurosa acogida, empezó a castigarle con más frecuencia.



El paso por los vestuarios no enfrió al estadounidense, que dio un nuevo tirón de su equipo y le puso por delante, con el Valencia con pocas ideas para superar la agresiva defensa del Barcelona, que firmó un 0-8 de salida con Tibor Pleiss de ejecutor. Dos triples seguidos de Aguilar volvieron a conectar a los locales que reaccionaron de manera explosiva. Con Van Rossom acelerando el juego de los suyos y Loncar imponiéndose a los pívots visitantes, firmo un parcial de 19-4 que noqueó al Barcelona.



El regreso a la pista de Huertas, una técnica por protestar a Xavi Pascual y la lesión de Loncar, que sufrió una dislocación de un dedo de la mano derecha, despertaron al conjunto catalán pero no bastaron para descabalgar a los locales. El Valencia supo sobrevivir a ese mal momento y viendo la victoria alejarse, el Barcelona se entregó a Navarro y a un inédito Macej Lampe, cuyos bloqueos al escolta permitieron al Barcelona recuperar sus hábitos. Esa dinámica y tres fallos seguidos de tiros libres locales ajustaron el choque.



Un nuevo triple de Aguilar volvió a dar aire a los locales que, con un inspiradísimo Ribas y el siempre intenso Van Rossom de nuevo a los mandos, pasó de defenderse a volver a atacar a su rival hasta ponerlo contra las cuerdas. El Barcelona ya no tuvo fuerzas para luchar por el triunfo. Los muchos problemas que arrastra como visitante durante la temporada le pesaron y mucho al conjunto catalán, que acabó en la lona.