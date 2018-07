El Unicaja acaba con las esperanzas del Laboral Kutxa en la Euroliga

El Unicaja cerró su participación en la Euroliga con un triunfo ante el Laboral Kutxa, que deja fuera al conjunto vitoriano del Top-8, ya que tras la derrota del Anadolu Efes contra el Fenerbahçe, necesitaba la victoria, que al final no se produjo.



Sin nada en juego para el Unicaja y mucho para el conjunto vitoriano, el partido fue de tanteo en el primer cuarto, aunque los cajistas señalaron a su rival que no se iban a relajar. Quizás algo más acertado el equipo malagueño en ataque, con un mejor posicionamiento en el rebote y agresivo atrás, le dio una ventaja de 20-16.



El Unicaja, con el ala-pívot estadounidense Caleb Green como máximo anotador y exponente ofensivo, llegó a tener una ventaja clara 28-19, minuto 13.



El Laboral Kutxa se veía desbordado en defensa y no podía frenar las variantes planteadas por el conjunto malagueño. El técnico Ibón Navarro, variaba el quinteto hasta que llegó el escolta francés Fabien Causeur, con cinco puntos consecutivos 28-28, minuto 15.



Los locales se habían tomado un respiro, hasta que volvió a forzar defensivamente y asumir los galones en ataque el escolta estadounidense Ryan Toolson, junto con el alero Carlos Suárez, 43-36.



La ansiedad le podía al Laboral Kutxa, que en el tercer periodo hizo su peor baloncesto, con muchos errores en el lanzamiento, mal selección y un Unicaja perfecto, muy superior en todas las facetas y con una clara ventaja 61-46, minuto 26.



El tercer cuarto acabó con una renta que podía dificultar la remontada al Laboral Kutxa 70-59, muy atenazado y sin gobierno en todas sus líneas. El Unicaja, sin presión, fue un vendaval, con un gran acierto atacante 80-63, minuto 34.



El Laboral Kutxa parecía anestesiado y roto, aunque intentó sacar sus últimas fuerzas con varios balones robados y la aportación de Causeur, 85-77, minuto 38, pero el Unicaja rápidamente cortó con un triple del escolta Jon Stefansson, cualquier intento de remontada, 93-84.