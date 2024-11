De la Fuente: "Es difícil mejorar nuestro año"

"Es un partido muy importante. Queremos ser primeros de grupo, seguir con la dinámica ganadora que tenemos. Sacaremos el mejor equipo para ganar. No hacemos cábalas, queremos ganar mañana y zanjar esa primera posición", dijo en rueda de prensa en el estadio Parken de Copenhague.

El seleccionador español resaltó que tiene a "dos o tres futbolistas por posición de un grandísimo nivel" y aunque cree que este año es inmejorable en resultados, quiere cerrarlo con dos triunfos. "Soy de los que piensan que siempre se puede mejorar, pero objetivamente es difícil de mejorar el año. Queremos terminar como corresponde, ganar todos los partidos y afrontar nuevos retos", dijo.

Morata, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le ha impedido entrenarse, ya se ejercitó "casi con normalidad", mientras que de Fabián Ruiz, con problemas estomacales, señaló que espera que esté en condiciones de entrar al menos en la convocatoria y jugar algunos minutos. De la Fuente no cree que el hecho de que la fase final de la Liga de Naciones se dispute a principios de junio, apenas una semana después del final de la liga española, sea un inconveniente. "Es una situación similar a la del año pasado. Para nosotros es un lujo tener una semana para entrenar. Se tratará de ver el estado físico de los jugadores. No me inquieta. Sabíamos cual seria el calendario a principio de temporada", afirmó.