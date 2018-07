El tridente ofensivo del Barça se lanza a por la conquista de La Coruña

La Coruña está preparada para reencontrarse las caras con el Barça en Primera división. Después de su segundo paso por el 'infierno' en pocos años, los que fueran campeones de Liga en el año 2000 reciben en Riazor al Barça, al todopoderoso Barça, en un duelo que a comienzos del siglo XXI fue todo un clásico de la Liga BBVA. Sí, quizá los tiempos hayan cambiado, pero no hay que olvidarlo: se enfrentan en Galicia dos campeones de Liga. Se enfrentan Deportivo y Barcelona.



Los azulgranas siguen envueltos en un mar de dudas que ni con victorias, buen juego y goles parecen resolverse. Y es que no son dudas deportivas, sino extradeportivas. De tensión, de vestuario. De esas que son capaces de dinamitar un proyecto de no saber manejarse como es debido. Sí, seguimos igual. Seguimos con Messi y con Luis Enrique. Con una supuesta disputa entre la estrella y el técnico, y con los rumores y rumores de la posible marcha del 10 a finales de año rumbo a la Premier League.



Con eso tiene que lidiar 'Lucho'. Con eso y con su propia cabeza, pues a pesar de golear al Elche en Copa del Rey y de derrotar a todo un Atlético en Liga, para el asturiano la vida sigue igual. Para él todo depende de los resultados, y piensa que si se empata o si se pierde [[LINK:INTERNO||||||volverá "la fiesta". ]]Volverán las críticas, la incertidumbre, el fatalismo... volverá una atmósfera que se debe evitar ganando, por ejemplo, al Deportivo en Riazor.



Un Barça de dos caras

Si hacen lo mismo que contra el Atlético en el Camp Nou, tienen mucho terreno recorrido. Si por contra hacen lo que en Getafe o en casa ante el Celta, la cosa ya se puede complicar. Dependerá de Messi y de las ganas que tenga el argentino, dependerá del juego sin balón y de la presión, y también del entendimiento de Lionel, de Neymar y de Luis Suárez. Ante los del Cholo fue perfecta... y eso es justo lo que más temen en La Coruña.



Ahora bien, los blanquiazules no tienen absolutamente nada que perder. Los tiempos de gloria quedaron atrás y ahora viven momentos de transición y de lucha por otras cotas. De pelear por objetivos que nada tienen que ver con los que persigue el Barcelona. De títulos ni hablar, Europa es un sueño casi imposible y todo pasa por permanecer una temporada más en la Liga BBVA. Tras un inicio horrible en el que encajaban cuatro goles por partido, parece que Víctor Fernández, con Fabricio en meta, ha dado con la tecla.



Eso sí, el descenso sigue estando extremadamente cerca y el fuego de la Liga Adelante sigue quemando. Quema mucho. Es imperial para ver a ese Depor grande que los coruñeses se mantengan más de un año en la élite, y aunque quizá ellos ya 'olvidaron' aquellos años en los que ganaban títulos a buen seguro que su afición no. Riazor debe ser el jugador número doce, dejar el frío de lado y dar calor a los suyos. Lo necesitarán.



Por qué no soñar

Veremos a ver cómo transcurre el duelo entre dos equipos que son campeones de Liga a pesar de que todo eso ha quedado ya bastante atrás. El Deportivo sueña con dar la campanada y con meter en problemas a un Barça que a saber cómo sale a jugar a Riazor. Messi, Neymar y Luis Suárez liderarán a los de Luis Enrique en el duelo de campeones que servirá para cerrar la primera vuelta de la Liga BBVA.