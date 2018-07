Vive la Final de Wimbledon entre Garbiñe Muguruza y Venus Williams en Radioestadio

El tenis español busca este sábado, a partir de las 14:00 hora local (a las 15:00 hora española), su trigésimo tercer título del Grand Slam, con Garbiñe Muguruza luchando en la final de Wimbledon contra la estadounidense Venus Williams. Puedes seguirlo en directo en Radioestadio AQUÍ.

En su tercera final del Grand Slam (subcampeona en Wimbledon 2015 y ganadora en Roland Garros 2016), Garbiñe tendrá como hace dos años, un nuevo reto en el apellido Williams, porque Venus, la hermana mayor de la saga, derrotó a la británica Johana Konta, por 6-4 y 6-2 para alcanzar por novena vez la final.

Curiosamente, hace dos años, en la entrega de trofeos, Serena auguró a Garbiñe que pronto ganaría este torneo. "Me dijo que algún día lo ganaría. Que me veía con posibilidades, que había hecho un torneo fantástico y que pronto me vería levantando ese trofeo", relató la española.

Será el cuarto enfrentamiento Venus Williams y Garbiñe Muguruza y el primero sobre hierba. Venus ha ganado los tres primeros en pista dura, en Florianopolis (2013) y Auckland (2014), y Wuhan (2015). Garbiñe se impuso en el último de ellos en Roma este año, en tierra batida, por 6-3, 3-6 y 6-2.

El primer título de un Gran Slam para el tenis español fue el que consiguió Manolo Santana con su victoria en Roland Garros en 1961, que luego repetiría en 1964. Manolo además fue el primero en ganar Wimbledon en 1966 y el Abierto de EE.UU. un año antes.

Le siguió después Andrés Gimeno, campeón en París en 1972 y después Manuel Orantes, vencedor en el Abierto de Estados Unidos, entonces disputándose en la arena negra de Forest Hills, en 1975, al derrotar al estadounidense Jimmy Connors.

La irrupción de Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez proporcionó a España cinco grandes títulos más. Con la primera ganando tres veces en París y una en el Abierto de Estados Unidos y la segunda, convirtiéndose en la primera española que ganó en Wimbledon, en 1994, al derrotar en la final a la estadounidense Martina Navratilova.

Sergio Bruguera, con dos Roland Garros a principios de los 90, Carlos Moyá con otro en París al igual que Albert Costa y Juan Carlos Ferrero, dieron paso a los 10 de Rafael Nadal en la capital francesa, y al último de Muguruza en el Abierto de Francia el año pasado.

Nadal en total ha ganado 15, sumando a los 10 de París, dos de Wimbledon, dos del Abierto de Estados Unidos y uno en Melbourne.

Estos son los títulos conseguidos por el tenis español en el Grand Slam: 22 Roland Garros, 5 Abiertos de EE.UU., 4 Wimbledon y un Abierto de Australia.

-Manuel Santana (4): 2 Roland Garros (1961 y 1964) 1 Wimbledon (1966) y 1 Open de USA (1965)

-Andres Gimeno (1): 1 Roland Garros (1972)

-Manuel Orantes (1): 1 Abierto de EEUU (1975)

-Arantxa Sánchez Vicario: (4) 3 Roland Garros (1989, 1994 y 1998) y 1 Abierto de EEUU (1994)

-Conchita Martínez: (1) 1 Wimbledon (1994)

-Sergio Bruguera: (2) 2 Roland Garros (1993 y 1994)

-Carlos Moya: (1) 1 Roland Garros (1998)

-Albert Costa (1) 1 Roland Garros (2002)

-Juan Carlos Ferrero (1): 1 Roland Garros (2003)

-Rafael Nadal: (15) 10 Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017); 2 Wimbledon (2008 y 2010), 1 Abierto de Australia (2009) y 2 Abiertos de EEUU (2010, 2013)

-Garbiñe Muguruza (1) 1 Roland Garros (2016).