Rafa Nadal: "Hay muchas posibilidades de que sea mi último año"

El tenista español Rafa Nadal admitió este jueves que "hay muchas posibilidades" de que el 2024 sea su "último año de carrera", poco después de su anuncio el pasado 1 de diciembre de su regreso a las pistas tras un año alejado de las mismas por una lesión en el psoas ilíaco en el Abierto de Australia de este año.

"Esto es una realidad. Hay muchas posibilidades de que sea mi último año, sin ninguna duda. Hay posibilidades de que sólo sea medio año, hay posibilidades de que sea un año completo, hay posibilidades de que no podamos llegar a todo eso... Son cosas que ahora mismo no tengo la capacidad de poder contestar", dijo en un video en su cuenta oficial de X.

Rafa Nadal añadió que solo está "en condiciones" de decir que vuelve a competir. "Sigo teniendo en mi cabeza que lo normal, o que hay muchas posibilidades, que sea mi último año. Voy a disfrutar de cada torneo como si así fuera. No lo quiero anunciar como tal porque al final uno no sabe lo que puede pasar", matizó.

A su juicio, tiene que darse la oportunidad de "no ser esclavo de lo que ha dicho". "Yo creo que va a ser así, pero no lo puedo asegurar al cien por cien. Al final he trabajado mucho para volver a competir y, si de repente, las cosas y el físico me permiten seguir adelante y disfruto de lo que hago, ¿para qué me voy a poner una fecha límite?", se cuestionó el balear.

Nadal confesó que, en muchos momentos, ha pensado "que no tenía sentido" regresar a la competición. "Al final son muchos años, muchas cosas, muchas horas de trabajo que no le ves el resultado, pero bueno. Sigo pensando lo que dije también en la última rueda de prensa. Creo que no me merecía terminar mi carrera deportiva en una sala de prensa. Me gustaría que terminara de otra manera", subrayó.

El tenista español ha luchado y mantenido la ilusión en todo momento para retornar tras la lesión. "Con las dudas, con los momentos malos, muy malos, con los momentos mejores... Creo que he tenido la gente adecuada alrededor como siempre he tenido durante toda mi carrera: familia, equipo, amigos... Todos me han ayudado de manera decisiva a estar donde estoy a día de hoy, con la opción de volver a competir. También las ganas de la gente que quiere volver a verme jugar tiene un impacto importante dentro de mi día a día", concluyó.