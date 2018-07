Rafa Nadal: "Esta derrota no me va a quitar el sueño"

REGRESA A MALLORCA PARA MEJORAR

Rafa Nadal se ha mostrado "triste" tras su eliminación en octavos del US Open, pero también motivado para seguir adelante y más confiado en su estado físico tras la lesión: "Esta derrota no me va a quitar el sueño, ni me voy con sensación de no llegar", declaró en la rueda de prensa tras ser derrotado por el francés Lucas Pouille, que se impuso al mallorquín en un encuentro cardíaco que no se decidió hasta el último punto del quinto set.