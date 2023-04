Rafa Nadal anuncia su baja en el Mutua Madrid Open

Nuevo contratiempo para el tenista balear. Nadal sigue sin recuperarse completamente de la lesión en el psoas ilíaco que sufrió el pasado mes de enero y, tras perderse torneo como Montecarlo o el Conde de Godó, tampoco podrá estar en la cita de la capital.

Nada hacia augurar que esa lesión sufrida en el pasado Open de Australia fuese a tener tanto tiempo KO al tenista español. De hecho, las primeras estimaciones hablaban de una baja en torno a las 6-8 semanas, pero Nadal ya lleva 14 semanas lejos de la competición.

Tras renunciar la semana pasada al Conde de Godó, hoy ha sido el propio Rafa Nadal el que ha anunciado en sus redes sociales también su ausencia en el Mutua Madrid Open: "La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. La evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil. Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Monte Carlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente".

Asegura Nadal en ese comunicada que "la lesión sigue sin curarse y hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual. No me queda más que intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que queda de la temporada de tierra".

Su presencia en Roland Garros, en el aire

Estas palabras de Rafa Nadal hacen saltar todas las alarmas sobre su participación en el torneo parisino. Y es que parece que el estado físico del español no es el más adecuado a sólo 38 días del comienzo de Roland Garros. Antes, habrá que ver si Nadal es capaz de estar preparado para participar en el Masters de Roma, que comienza el próximo 10 de mayo.